No tires los cartones de huevo y crea con ellos compoteras y platos decorativos

Los cartones o maples de huevo son elementos que solemos acumular por cantidad en el hogar. En muchos casos los mismos terminan en la basura, pero a continuación te enseñaremos a reciclarlos de una manera muy original.
Aunque no lo creas, con los cartones de huevo se puede hacer una especie de masa o pasta, la cual es ideal para moldear y crear manualidades.
Materiales
El primer paso es limpiar los cartones o maples de huevo para retirar restos de cáscara, tierra y manchas. A continuación, comienza a partir en pequeños trozos el cartón y colocalos dentro de un bowl.
Llena el bol o recipiente con agua. La idea es que el líquido tape los trozos de cartón. Deja reposar ambos ingredientes durante 24 horas. Pasado este tiempo, y con la ayuda de una minipimer, tritura el cartón mojado, el cual comenzará a adquirir una consistencia espesa.
A continuación tendrás que colar la mezcla, ya que solo necesitamos el cartón mojado, y no el agua. Para colar el cartón puedes ayudarte con una media de muselina o cancán, o con un filtro de café. Agrega cola de carpintería, o en su defecto cola vinílica, para que la masa pueda ser más maleable.
El resultado será una pasta de cartón, la cual puede usarse para crear pequeños cuencos, compoteras, platos, sujeta sahumerios, o incluso para hacer esferas que sirvan para decorar una mesa.
Una vez que le hayas dado la forma que más te guste, espera a que se seque y luego podrás pintar el objeto y decorarlo como quieras. Si usas pintura acrílica, te recomendamos finalizar con una fina capa de barniz.