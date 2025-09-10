Inicio Recetas huevo
¡Muy nutritivas!

5 recetas fáciles y económicas con huevo para tus almuerzos y cenas: una más rica que otra

Rico, nutritivo y versátil, el huevo es el mejor alimento para preparar recetas saludables en el almuerzo o la cena. Te dejamos 5 opciones

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los huevos son el alimento más completo en calidad nutricional

Los huevos son el alimento más completo en calidad nutricional, con el que pueden prepararse muchas recetas. Foto: gentileza bonviveur.

Hay una gran cantidad de maneras de preparar huevos para el almuerzo y la cena, como así también para el desayuno y la merienda. En esta oportunidad, te contamos acerca de cinco recetas nutritivas y llenadoras para disfrutar de las comidas.

Si quieres aprender a hacer los huevos revueltos cremosos y el omelette perfecto, pero también algunas comidas novedosas como los huevos tontos o escoceses, sigue leyendo esta nota y descubre las mejores recetas nutritivas.

Además de ser un alimento rico y económico, el huevo se destaca por su alta calidad proteica con todos los aminoácidos esenciales, su aporte de vitaminas y minerales y su contenido de colina. También, contiene grasas saludables.

huevos
Los huevos son un alimento rico en aminoácidos, proteínas, minerales y vitaminas con el que se pueden preparar muchas recetas nutritivas.

Los huevos son un alimento rico en aminoácidos, proteínas, minerales y vitaminas con el que se pueden preparar muchas recetas nutritivas.

Recetas: cómo hacer huevos escoceses

Ingredientes:

  • 400 g de carne picada
  • 1 cebolla picada
  • 6 huevos chicos
  • 2 cdas. de perejil picado
  • 1 taza de harina
  • Pan rallado
  • Condimentos: sal, pimienta, nuez moscada

Procedimiento:

  1. Primero, coloca cuatro huevos en agua hirviendo por 6 minutos. Luego, retíralos y colócalos inmediatamente en agua con hielo para cortar su cocción. Reserva.
  2. A continuación, en un bowl, mezcla la carne con la cebolla. Condimenta con sal, pimienta, nuez moscada y perejil. Amasa bien y divide en cuatro partes.
  3. Toma una porción con las manos húmedas, moldéala y aplástala para colocar un huevo pelado en el centro. Cierra, pasa por harina, huevo batido y pan rallado.
  4. Repite el procedimiento con el resto de los huevos y fríe cada huevo escocés en abundante aceite caliente, durante unos minutos, hasta que se dore.
  5. Por último, retira los huevos escoceses y colócalos en una fuente con papel absorberte. Sirve con tu salsa favorita o acompañados de una ensalada de vegetales crudos.
plato con huevos escoceses
Los huevos escoceses son una especia de albóndiga frita que, al cortarla, posee un corazón de huevo duro con yema líquida.

Los huevos escoceses son una especia de albóndiga frita que, al cortarla, posee un corazón de huevo duro con yema líquida.

Receta de la tortilla francesa: el omelette perfecto

Ingredientes:

  • 2 huevos de campo
  • Manteca o aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • Hierbas: perejil, orégano, ajo deshidratado (opcionales)

Procedimiento:

  1. Primero, agrega los huevos en un bowl y condimenta a gusto con sal, pimienta y hierbas picadas finamente. Puedes agregar un chorrito de leche, crema de leche o agua.
  2. A continuación, calienta una sartén a fuego medio-alto con un cubito de manteca. Mientras tanto, bate la preparación hasta que quede homogénea y, cuando la manteca se derrita, añade la mezcla de huevos en la sartén a fuego bajo.
  3. Por último, cocina la tortilla francesa sin dejar de mover la sartén con movimientos circulares de arriba hacia abajo para que comience a cuajar. Raspa los bordes y empújalos hacia el interior hasta que todo el omelette quede cocido.
rollo de omelette-tortilla francesa
La tortilla francesa es una preparación poco cuajada de huevos batidos, cocida en una sartén y cuya textura es tierna y esponjosa.

La tortilla francesa es una preparación poco cuajada de huevos batidos, cocida en una sartén y cuya textura es tierna y esponjosa.

Recetas: huevos tontos con pan viejo

Ingredientes:

  • 200 g de pan duro
  • 2 o 3 huevos
  • 2 dientes de ajo
  • 120 ml. de leche
  • Perejil
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Procedimiento:

  1. Primero, desmenuza el pan duro y humedécelo en la leche, agregándola de a poco y removiendo para que la miga absorba el líquido.
  2. A continuación, en un recipiente aparte, bate los huevos con una pizca de sal. Por otra parte, pica o ralla los dientes de ajo y el perejil bien fino.
  3. Añade los huevos, el perejil y el ajo a la preparación con el pan duro. Salpimienta y remueve bien, amasando hasta que quede una pasta homogénea.
  4. Para terminar, forma porciones de masa y fríelas en abundante aceite caliente, por unos segundos de cada lado. Una vez hechos, saca los huevos tontos con una espumadera y deja escurrir sobre papel absorbente.
huevos tontos
Los huevos tontos consisten en una masa de pan y ajo frita que asemeja a los huevos.

Los huevos tontos consisten en una masa de pan y ajo frita que asemeja a los huevos.

Receta para hacer los huevos revueltos cremosos

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • Queso en hebras, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Aceite de girasol o rocío vegetal

Procedimiento:

  1. Primero, coloca dos huevos en una sartén antiadherente con una capa fina de aceite.
  2. A continuación, parte y revuelve la clara sin romper las yemas. Una vez que esté rota y revuelta, rompe la yema y continua mezclando, de afuera hacia adentro, en forma circular (de esa manera, quedan más cremosos).
  3. Finalmente, añade la cantidad de sal y pimienta que desees. Luego, agrega queso en hebras. Este ingrediente le dará a los huevos revueltos el toque cremoso que estás buscando.
receta huevos revueltos.jpg
Los huevos revueltos son una preparación cremosa que se prepara en una sartén con aceite y lleva queso mantecoso.

Los huevos revueltos son una preparación cremosa que se prepara en una sartén con aceite y lleva queso mantecoso.

Recetas: huevo poché fácil

Ingredientes:

  • Huevo
  • Vinagre
  • Agua
  • Sal y pimienta (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, cubre un recipiente pequeño con papel film y por encima rompe el huevo. Toma los extremos y únelos, formando una especie de paquetito con el huevo crudo dentro.
  2. A continuación, lleva el paquete con el huevo a la olla con agua a punto de hervir. Cocinar durante 4 minutos.
  3. Pasado ese tiempo, retíralo del agua y corta el papel film, desprendiéndolo del huevo poché completamente.
HUEVO ESCALAFADO POCHÉ.jpg
Los huevos poché deben su nombre a la técnica de cocción, en la que se sumerge este alimento en agua caliente con vinagre para coagular la clara y que no se desarme.

Los huevos poché deben su nombre a la técnica de cocción, en la que se sumerge este alimento en agua caliente con vinagre para coagular la clara y que no se desarme.

Temas relacionados:

Te puede interesar