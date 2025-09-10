El postre de avena que adoran los escoceses: la receta saludable con 3 ingredientes y de origen medieval

El porridge de avena es una de las recetas que me preparaba mi abuela para el postre, especialmente durante los días fríos. Se trata de una papilla cremosa típicamente escocesa que se suele preparar desde la Edad Media y es altamente nutritiva.
La elaboración de la receta consiste en cocinar copos de avena en líquido, generalmente en leche, removiendo constantemente hasta conseguir la textura de una papilla. Asimismo, el porridge se puede endulzar con miel, azúcar o cacao en polvo.
Incluso, muchas personas eligen otros granos para preparar el porridge medieval, como trigo, cebada, arroz o maíz. Además, se le pueden adicionar frutos secos, frutos rojos, banana, dulce de leche o lo que se nos ocurra.
El porridge de avna es un postre cremoso y saludable que es perfecto para el desayuno o la merienda gracias a su aporte de fibra, proteínas y calcio. Además, resulta reconfortante para los días frescos.
Te dejo la receta que me preparaba mi abuela. ¿Qué necesitas?
Ingredientes para una porción:
El postre cremoso de avena es una receta de origen medieval que se preparaba, tradicionalmente, con leche y un endulzante natural. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la influencia de otras culturas, ha incorporado ingredientes como cacao, chocolate, frutos rojos y frutos secos.