¡Muy nutritivo!

El postre de avena que adoran los escoceses: la receta saludable con 3 ingredientes y de origen medieval

Es un postre cremoso de avena infusionado en leche. El porridge es una de las recetas más antiguas y nutritivas para el desayuno

Antonella Prandina
El porridge de avena es una receta que tiene fibra, calcio, vitaminas y proteínas, por lo que es ideal para el desayuno. Foto: gentileza masaireweb.

El porridge de avena es una de las recetas que me preparaba mi abuela para el postre, especialmente durante los días fríos. Se trata de una papilla cremosa típicamente escocesa que se suele preparar desde la Edad Media y es altamente nutritiva.

La elaboración de la receta consiste en cocinar copos de avena en líquido, generalmente en leche, removiendo constantemente hasta conseguir la textura de una papilla. Asimismo, el porridge se puede endulzar con miel, azúcar o cacao en polvo.

Incluso, muchas personas eligen otros granos para preparar el porridge medieval, como trigo, cebada, arroz o maíz. Además, se le pueden adicionar frutos secos, frutos rojos, banana, dulce de leche o lo que se nos ocurra.

Receta porridge de avena.jpg
La avena es un cereal universal con el que se pueden preparar muchas recetas: el porridge es un postre cremoso de la edad medieval que sigue conquistando a todos.

Recetas: porridge de avena, el postre escocés

El porridge de avna es un postre cremoso y saludable que es perfecto para el desayuno o la merienda gracias a su aporte de fibra, proteínas y calcio. Además, resulta reconfortante para los días frescos.

Te dejo la receta que me preparaba mi abuela. ¿Qué necesitas?

Ingredientes para una porción:

  • 1/2 taza de avena (tradicional o instantánea)
  • 1 taza de leche (animal o vegetal)
  • Miel o azúcar, a gusto
  • frutas frescas y frutos secos (opcional)
  • Cacao en polvo (opcional)
DIETA DE LA AVENA ALIMENTACION SALUDABLE (1).jpg
El porridge de avena es un postre cremoso infusionado en leche y endulzado con azúcar o miel.

Cómo elaborar porridge de avena: la receta escocesa, paso a paso

  1. Primero, en una olla, combina la avena con la leche. Si lo deseas, puedes sumar una cucharada de cacao en polvo y disolverla bien (yo lo hago y queda un postre de chocolate exquisito).
  2. A continuación, cocina el porridge a fuego medio por 5 minutos, revolviendo constantemente para evitar que la avena se pegue, hasta que quede cremosa.
  3. Por último, retira el porridge de avena del fuego y saboriza con miel, frutas y frutos secos. ¡Sirve caliente y disfruta!

El postre cremoso de avena es una receta de origen medieval que se preparaba, tradicionalmente, con leche y un endulzante natural. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la influencia de otras culturas, ha incorporado ingredientes como cacao, chocolate, frutos rojos y frutos secos.

