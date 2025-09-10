El postre de avena que adoran los escoceses: la receta saludable con 3 ingredientes y de origen medieval

Receta porridge de avena.jpg La avena es un cereal universal con el que se pueden preparar muchas recetas: el porridge es un postre cremoso de la edad medieval que sigue conquistando a todos.

Recetas: porridge de avena, el postre escocés

El porridge de avna es un postre cremoso y saludable que es perfecto para el desayuno o la merienda gracias a su aporte de fibra, proteínas y calcio. Además, resulta reconfortante para los días frescos.

Te dejo la receta que me preparaba mi abuela. ¿Qué necesitas?

Ingredientes para una porción:

1/2 taza de avena (tradicional o instantánea)

1 taza de leche (animal o vegetal)

Miel o azúcar, a gusto

frutas frescas y frutos secos (opcional)

Cacao en polvo (opcional)

El porridge de avena es un postre cremoso infusionado en leche y endulzado con azúcar o miel.

Cómo elaborar porridge de avena: la receta escocesa, paso a paso

Primero, en una olla, combina la avena con la leche. Si lo deseas, puedes sumar una cucharada de cacao en polvo y disolverla bien (yo lo hago y queda un postre de chocolate exquisito). A continuación, cocina el porridge a fuego medio por 5 minutos, revolviendo constantemente para evitar que la avena se pegue, hasta que quede cremosa. Por último, retira el porridge de avena del fuego y saboriza con miel, frutas y frutos secos. ¡Sirve caliente y disfruta!

El postre cremoso de avena es una receta de origen medieval que se preparaba, tradicionalmente, con leche y un endulzante natural. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la influencia de otras culturas, ha incorporado ingredientes como cacao, chocolate, frutos rojos y frutos secos.