Cuántos huevos puede poner una gallina al año

La respuesta no es tan simple como decir un número de huevos, porque depende de varios factores: la raza, la alimentación, la edad de la gallina y las condiciones de su entorno.
En promedio, una gallina común de postura puede poner entre 250 y 300 huevos al año, lo que equivale casi a un huevo al día. Sin embargo, esto no significa que cada gallina ponga un huevo todos los días.
Tener gallinas no solo te permite disfrutar de huevos frescos todos los días, sino también observar su comportamiento y aprender sobre estas aves tan inteligentes y curiosas. Un buen cuidado y alimentación adecuada asegura que la gallina se mantenga sana y productiva, lo que se traduce en huevos más nutritivos.