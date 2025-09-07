La respuesta no es tan simple como decir un número de huevos, porque depende de varios factores: la raza, la alimentación, la edad de la gallina y las condiciones de su entorno.

estudio cientifico, huevo, gallina.jpg

Cuántos huevos puede poner una gallina al año

En promedio, una gallina común de postura puede poner entre 250 y 300 huevos al año, lo que equivale casi a un huevo al día. Sin embargo, esto no significa que cada gallina ponga un huevo todos los días.