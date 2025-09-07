Presta atención: esta es la fruta de primavera que puede atraer a las ratas a tu casa

En este contexto, y sabiendo que las ratas prefieren las frutas ricas en azúcar, hay que decir que las fresas son un alimento especialmente apetecible para ellas.

En concreto, es la presencia de fresas caídas, especialmente las demasiado maduras o podridas, o fresas en huertos, la que puede mayormente atraer a los roedores a tu propiedad. Por eso debes tomar la precaución de eliminarlas.

Si bien muchos no lo saben, lo que atrae a las plagas por parte de esta fruta es su intenso y rico aroma, que tiene compuestos volátiles como el eugenol.

La fresa es una fruta de primavera que puede atraer a las ratas a tu casa.

Junto a las fresas, la primavera también puede traer otros restos de alimentos en los jardines, como semillas o restos de comida, que también son fuentes de alimento para las ratas y, por lo tanto, aumentan el atractivo del área.

Problemas por la presencia de ratas dentro de tu hogar