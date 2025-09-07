Inicio Sociedad fruta
Presta atención: esta es la fruta de primavera que puede atraer a las ratas a tu casa

En primavera, las ratas pueden invadir tu hogar por la presencia de una particular fruta. Cuáles son los riesgos de tener esta plaga en casa

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Las ratas pueden verse especialmente atraídas por las frutas en primavera.

Con la primavera a la vuelta de la esquina, muchas son las personas que se ponen felices por el consumo de una fruta de la época. Lo que no tienen en cuenta, es que también es esta misma la causante de la aparición de diferentes plagas en tu casa.

Entre las especies más desagradables, una de ellas son las ratas, a menudo atraídas también por condiciones como la falta de limpieza o la presencia de humedad en los hogares.

casa, ratas.jpg
Las ratas son una de las plagas m&aacute;s comunes dentro de casa

La fruta de primavera que puede atraer a las ratas a casa

Con la llegada de las temperaturas más agradables, las plagas comienzan a salir de su cueva y pueden ser avistadas dentro o cerca de tu casa, y por desgracia una de las más comunes son las ratas.

En este contexto, y sabiendo que las ratas prefieren las frutas ricas en azúcar, hay que decir que las fresas son un alimento especialmente apetecible para ellas.

En concreto, es la presencia de fresas caídas, especialmente las demasiado maduras o podridas, o fresas en huertos, la que puede mayormente atraer a los roedores a tu propiedad. Por eso debes tomar la precaución de eliminarlas.

Si bien muchos no lo saben, lo que atrae a las plagas por parte de esta fruta es su intenso y rico aroma, que tiene compuestos volátiles como el eugenol.

Fresas.png
La fresa es una fruta de primavera que puede atraer a las ratas a tu casa.

Junto a las fresas, la primavera también puede traer otros restos de alimentos en los jardines, como semillas o restos de comida, que también son fuentes de alimento para las ratas y, por lo tanto, aumentan el atractivo del área.

Problemas por la presencia de ratas dentro de tu hogar

  • Pueden ser portadoras de bacterias y virus que causan enfermedades como la leptospirosis, la fiebre tifoidea, la salmonelosis y el hantavirus.
  • Pueden roer muebles, cables, madera, instalaciones eléctricas, y otros materiales, causando daños significativos.
  • Pueden crear madrigueras y túneles en los cimientos y paredes de la casa, causando daños estructurales y comprometiendo la seguridad de la vivienda.
  • Pueden generar un olor desagradable en el hogar, especialmente si hay una infestación considerable.

