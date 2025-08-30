¿Se puede comer la parte blanca de la fruta?

¿Se puede comer la parte blanca de la fruta?

Los cítricos son frutas frescas y ricas que consumimos a diario, en postres, jugos o al natural. El limón, la naranja, el pomelo y la mandarina tienen dos cosas en común: su gusto ácido y sus partes blancas internas.

frutas
Son frutas con mucho jugo y que se consiguen casi todo el año.

¿Pasa algo si consumo la parte blanca de los cítricos?

Esta parte de las frutas cítricas, como los limones, pomelos, mandarinas y naranjas, suele ser agria y un poco ácida. Siempre se ha pensado que esta parte de los cítricos es mala para la salud o no debería consumirse.

Este mito no es para nada cierto. Si bien su sabor no es de los más agradables, es una parte de la fruta rica en nutrientes y con grandes propiedades, incluso con más beneficios que la pulpa en sí misma.

La parte blanca de los cítricos se llama albedo y es una zona de la fruta perfectamente segura que se puede consumir sin problemas. El albedo es fuente de fibra, antioxidantes, pectina y hesperidina, compuestos beneficiosos para la salud digestiva.

pelar mandarina
El albedo de los cítricos no representa ningún problema para la salud.

Además, esta parte de los cítricos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, disminuye el colesterol malo y es fortalece las defensas naturales del organismo.

Puedes aprovechar el albedo blanco de los cítricos de diferentes formas. En lugar de retirar la cáscara al preparar budines, puedes licuarla completamente y añadirla. Además, se pueden caramelizar las cáscaras para preparar una confitura sana y nutritiva.

Por otro lado, si no te gusta esta zona de la fruta, puedes retirarla tranquilamente, pero no olvides que no es peligrosa ni mala para la salud.

Propiedades y beneficios de los cítricos para la salud: frutas nutritivas

Los cítricos son alimentos frescos, dulces, un poco ácidos y naturales que están repletos de beneficios. Lo ideal, según expertos, es consumir entre 3 y 5 piezas frutales a la semana para una dieta equilibrada.

Además, lo mejor es consumir la fruta entera, sin ningún tipo de procesado, cocción o batido. Cuanto más fresca y completa, más nutrientes aprovechas. Consume fruta de temporada, bien lavada y, de ser posible, con su piel.

frutas cítricas
Los cítricos combinan muy bien entre sí y con otras frutas de estación.

  • Los cítricos son alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales buenos, pata la digestión.
  • Las vitaminas presentes en la fruta favorecen el fortalecimiento de la piel, estimulan la producción de colágeno y previenen el daño oxidativo.
  • Los cítricos contienen compuestos vegetales buenos para la salud cardiovascular.
  • Son alimentos con bajo contenido calórico, cualidad que facilita la perdida de peso.
  • La vitamina C presente en la fruta apoya la salud cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso.

