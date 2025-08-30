La parte blanca de los cítricos se llama albedo y es una zona de la fruta perfectamente segura que se puede consumir sin problemas. El albedo es fuente de fibra, antioxidantes, pectina y hesperidina, compuestos beneficiosos para la salud digestiva.

pelar mandarina El albedo de los cítricos no representa ningún problema para la salud.

Además, esta parte de los cítricos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, disminuye el colesterol malo y es fortalece las defensas naturales del organismo.

Puedes aprovechar el albedo blanco de los cítricos de diferentes formas. En lugar de retirar la cáscara al preparar budines, puedes licuarla completamente y añadirla. Además, se pueden caramelizar las cáscaras para preparar una confitura sana y nutritiva.

Por otro lado, si no te gusta esta zona de la fruta, puedes retirarla tranquilamente, pero no olvides que no es peligrosa ni mala para la salud.

Propiedades y beneficios de los cítricos para la salud: frutas nutritivas

Los cítricos son alimentos frescos, dulces, un poco ácidos y naturales que están repletos de beneficios. Lo ideal, según expertos, es consumir entre 3 y 5 piezas frutales a la semana para una dieta equilibrada.

Además, lo mejor es consumir la fruta entera, sin ningún tipo de procesado, cocción o batido. Cuanto más fresca y completa, más nutrientes aprovechas. Consume fruta de temporada, bien lavada y, de ser posible, con su piel.

frutas cítricas Los cítricos combinan muy bien entre sí y con otras frutas de estación.