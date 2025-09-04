Inicio Sociedad huevo
Cómo hacer huevos fritos perfectos para mojar con el pancito

Preparar huevos fritos parece ser una receta simple, pero tiene sus detalles para tener en cuenta. Cómo hacer huevos fritos perfectos para mojar con el pancito

Pablo González
Tentadores. Para que los huevos fritos te salgan perfectos

Hacer huevos fritos perfectos parecen fácil de hacer, pero tiene sus detalles y cuidados. Los huevos fritos es una de la receta más utilizada en las cocinas argentinas para ingerir huevos, a pesar de no ser la más saludable.

Huevos fritos. Aunque parece una receta f&aacute;cil, hacer huevos fritos y que te queden perfectos tiene un grado de dificultad.&nbsp;

Sin embargo, si no se abusa del exceso de materia grasa, sea aceite o manteca, pueden ser saludables.

Entendemos por huevo frito perfecto aquel que tiene su clara completamente cuajada, su yema perfectamente líquida y una preciosa puntilla a su alrededor. Hacer un huevo frito perfecto no tiene ningún misterio ni requiere de trucos especiales ni utensilios específicos para su preparación.

Solamente es necesario controlar dos aspectos; la cantidad de aceite a utilizar y su temperatura.

Los huevos fritos son una de las variantes más utilizadas por la gente para ingerir huevos, a pesar de no ser la más saludable. Las infinitas posibilidades de combinación con otros alimentos que ofrecen los huevos fritos y la gran cuota de sabor que aportan a los platos hacen que sea una de las maneras en que las personas más los consumen.

Para que la yema quede líquida y pueda ser untada con pancito, uno de los rituales que se dan cuando se comen huevos fritos, la cocción solo debe ser de un lado. A pesar de que los pasos a seguir en la cocción frita de un huevo parezca sencilla, muchas veces quedan más crudos o cocidos de lo que deberían.

Riqu&iacute;simos. Los huevos fritos es una receta sencilla y f&aacute;cil pero hay que tener en cuenta algunos detalles.&nbsp;

En principio cualquier aceite adecuado para freír va a ser válido, el de oliva aporta más sabor y el de girasol es más neutro.

Lo habitual y más común es cocinar entre uno y dos huevos fritos por persona, dependiendo de si se trata de un plato único o si esta preparación forma parte de otra receta para acompañar.

Huevos fritos perfectos: modo de preparación

En una sartén, colocar un chorrito (tres o cuatro cucharadas de aceite de girasol u oliva) también se puede optar con una pequeña porción de manteca. Todo este procedimiento a fuego medio.

Simples y ricos. Los huevos fritos son muy ricos pero para que te queden perfectos hay que seguir ciertos pasos.&nbsp;

Una vez que la materia grasa se calienta, cascar los huevos e introducirlos con cuidado de no romper las yemas. Previo a este paso, y para estar seguros de que los huevos no están en mal estado, se los puede cascar de a uno en un recipiente.

Una vez arrojados a la sartén, bajar el fuego al mínimo y taparlos. Los huevos se cocinarán desde abajo con la materia grasa y desde arriba con el vapor que se vaya acumulando.

Cuando transcurran entre 3 y 4 minutos, apagar y servir con un poquito de sal y pimienta.

