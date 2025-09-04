Cómo hacer huevos fritos perfectos para mojar con el pancito

Solamente es necesario controlar dos aspectos; la cantidad de aceite a utilizar y su temperatura.

Los huevos fritos son una de las variantes más utilizadas por la gente para ingerir huevos, a pesar de no ser la más saludable. Las infinitas posibilidades de combinación con otros alimentos que ofrecen los huevos fritos y la gran cuota de sabor que aportan a los platos hacen que sea una de las maneras en que las personas más los consumen.

Para que la yema quede líquida y pueda ser untada con pancito, uno de los rituales que se dan cuando se comen huevos fritos, la cocción solo debe ser de un lado. A pesar de que los pasos a seguir en la cocción frita de un huevo parezca sencilla, muchas veces quedan más crudos o cocidos de lo que deberían.

huevos3 Riquísimos. Los huevos fritos es una receta sencilla y fácil pero hay que tener en cuenta algunos detalles.

En principio cualquier aceite adecuado para freír va a ser válido, el de oliva aporta más sabor y el de girasol es más neutro.

Lo habitual y más común es cocinar entre uno y dos huevos fritos por persona, dependiendo de si se trata de un plato único o si esta preparación forma parte de otra receta para acompañar.

Huevos fritos perfectos: modo de preparación

En una sartén, colocar un chorrito (tres o cuatro cucharadas de aceite de girasol u oliva) también se puede optar con una pequeña porción de manteca. Todo este procedimiento a fuego medio.

huevos1 Simples y ricos. Los huevos fritos son muy ricos pero para que te queden perfectos hay que seguir ciertos pasos.

Una vez que la materia grasa se calienta, cascar los huevos e introducirlos con cuidado de no romper las yemas. Previo a este paso, y para estar seguros de que los huevos no están en mal estado, se los puede cascar de a uno en un recipiente.

Una vez arrojados a la sartén, bajar el fuego al mínimo y taparlos. Los huevos se cocinarán desde abajo con la materia grasa y desde arriba con el vapor que se vaya acumulando.

Cuando transcurran entre 3 y 4 minutos, apagar y servir con un poquito de sal y pimienta.