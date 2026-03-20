No eran gallinas gigantes: estudio determina cómo cuidaban los dinosaurios de sus nidos

diseño nidos Los científicos estudiaron hasta el último detalle de los nidos para el estudio.

Durante las pruebas, el estudio detectó que las piezas situadas en el anillo exterior presentaban variaciones de temperatura de hasta 6°C. Este fenómeno implicaba que las crías no nacían de forma simultánea, ya que el desarrollo dependía de la ubicación de cada individuo respecto al cuerpo del progenitor. La investigación descartó que estos dinosaurios aplicaran un contacto térmico total, una técnica que las gallinas y otros pájaros utilizan para mantener un clima estable y uniforme en toda la nidada.

El sol, parte vital según el estudio

El sol desempeñaba un papel fundamental en la supervivencia de los embriones de estos dinosaurios. Dado que los nidos estaban expuestos al aire, la radiación solar calentaba la superficie con mayor intensidad que el propio suelo. El rol del adulto consistía en actuar como un regulador biológico: protegía la puesta del exceso de calor durante las horas más intensas del día y evitaba el enfriamiento extremo durante la noche. De esta manera, el animal aseguraba que la temperatura no alcanzara niveles letales para la vida en desarrollo.

Este sistema híbrido demuestra que la evolución del cuidado parental no siguió un camino lineal. Mientras que las gallinas modernas poseen una eficiencia térmica alta debido a su tamaño y plumaje, los ovirraptores operaban con una estrategia adaptada a su gran volumen corporal y a las condiciones climáticas de su época. El estudio concluyó que ninguna técnica es intrínsecamente mejor que otra, sino que ambas responden de manera efectiva a las necesidades de cada especie en su contexto temporal específico.