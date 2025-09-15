Fomentar Empleo: qué se sabe de la fecha de cobro en septiembre 2025

Teniendo en cuenta la logística que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano sobre el pago del programa Fomentar Empleo para septiembre 2025, desde la cartera nacional aún no han confirmado la fecha de cobro, algo que a esta altura en otras ocasiones ya habían avisado por mail que debían comunicarse para conocer el día del depósito.

En los últimos meses, los titulares del programa Fomentar Empleo primero reciben un mail de parte del Portal Empleo ([email protected]) en la que se les comunica que todavía no cuentan con la fecha de cobro y les sugieren que se comuniquen a partir de la segunda quincena. Esto es un anticipo al depósito correspondiente.

Fomentar Empleo fecha de cobro Fomentar Empleo ofrece orientación laboral, asistencia en la búsqueda de empleo y prácticas profesionales, así como también incentivos económicos para empleadores que contraten a participantes del programa.

Las fechas de cobro del programa Fomentar Empleo, que son realizadas por la ANSES, están sujetas a la modalidad de pago que eligió cada uno de los titulares ya que puede ser depósitos en billeteras virtuales o por cajeros automáticos o ventanilla.

Vale mencionar que contrariamente con lo que ocurre con otros beneficios de ANSES, las fechas de cobro del Fomentar Empleo no están sujetas a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

De cuánto es el monto que se paga por el Fomentar Empleo

El Ministerio de Capital Humano afirmó en diciembre que desde el primer mes del 2025 se realiza un único pago mensual para los beneficiarios del programa a través de ANSES.

El monto dependerá de la modalidad del curso elegido en el programa Fomentar Empleo:

$45.000 para cursos a distancia

$78.000 para los presenciales o semipresenciales

Este ajuste se realizó con la finalidad de equiparar el monto de Fomentar Empleo con Volver al Trabajo para quienes hacen cursos presenciales.

Es importante aclarar que no es posible cobrar Volver al Trabajo y Fomentar Empleo al mismo tiempo. Es decir, Capital Humano no abonará dos programas por la realización de un curso de formación.