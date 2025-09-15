ANSES: otra mala noticia para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas

ANSES y otra mala novedad para los titulares de las Pensiones No Contributivas

Tras saber que la inflación de agosto fue del 1,90%, este no será el porcentaje real de aumento que ANSES les dará a las Pensiones No Contributivas en octubre del 2025. El mismo estará levemente por debajo de esa línea, siendo una nueva mala noticia para este grupo particular de beneficiarios.

El aumento que dará ANSES en octubre será del 1,88% y la diferencia con el 1,90% del INDEC radica en que este último redondea el porcentaje, mientras que el organismo social no hace lo mismo, sino que toma los dos primeros dígitos.

pensiones no contributivas anses auditoria discapacidad.jpg Las Pensiones No Contributivas se basan en la necesidad y no en la historia laboral, y son otorgadas por organismos como la ANSES en Argentina.

De esta manera, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán un aumento de $4.214,84; mientras que las correspondientes a madres de siete o más hijos será de $6.021,21.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez $228.408,86 (en septiembre fue de $224.194,02)

por invalidez y vejez $228.408,86 (en septiembre fue de $224.194,02) Pensiones No Contributivas para Madres 7 hijos $326.298,38 (en septiembre fue de $320.277,17)

Por el lado de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el incremento rondará los $4.816,96 y el monto final los $261.038,66 (en septiembre fue de $256.221,70).

Vale recordar que todos estos beneficiarios de ANSES vienen recibiendo una ayuda del gobierno nacional de Milei, se trata de bono de 70 mil pesos. Si bien todavía no está confirmado que se entregue en octubre, es muy probable que se continúe pagando y, lamentablemente, el mismo montos.

ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

Según el calendario de pagos de ANSES para octubre del 2025, los distintos titulares de las Pensiones No Contributivas cobran, dependiendo de la terminación de cada documento, desde el miércoles 8 al viernes 10. Mientras que los jubilados y pensionados van a cobrar del 8 al 28 del mismo mes.

De igual manera habrá que estar atento porque el calendario de pagos podría sufrir un cambio luego que el gobierno de Javier Milei habilitara (mediante resolución) el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10, para tener en Argentina un nuevo fin de semana largo.

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en octubre:

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0 y 1

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 y 3

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4 y 5

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6 y 7

A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8 y 9 (esta fecha es la cambiaría)

Por otro lado, ANSES también confirmó los días de cobro de los jubilados y pensionados:

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 1

A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 (esta fecha es la cambiaría)

A partir del lunes 13 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 3

A partir del martes 14 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4

A partir del miércoles 15 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 5

A partir del jueves 16 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6

A partir del viernes 17 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 7

A partir del lunes 20 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8

A partir del martes 21 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 9

