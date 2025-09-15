ANSES anticipó el monto de la jubilación mínima para octubre

ANSES: nuevo monto para la jubilación mínima en octubre

Se conoció de manera oficial que, para las mensualidades de octubre, los beneficiarios de ANSES recibirán un aumento del 1,9%. Finalmente, no superó la barrera del 2% como se venía especulando, y continúa con la tendencia por cuarto mes consecutivo.

Este aumento es significativo para ANSES, especialmente para jubilados, ya que establece un nuevo piso en la jubilación mínima, la cual apenas superará la barrera de los 325 mil pesos. De igual manera, ya es un hecho que, además, este grupo de beneficiarios recibirá nuevamente un refuerzo extra de Javier Milei, el cual será de 70 mil pesos.

Con este aumento ya impactado, más el bono extra, ANSES acreditará el siguiente monto para los que reciben jubilación mínima:

Jubilación mínima : $326.362 + $70.000 = $396.362

Además del monto, ANSES anticipó las fechas de pago de los que reciben la jubilación mínima.

ANSES: este el calendario de pago de jubilados en octubre

Desde enero de este año que, jubilados y pensionados de manera exclusiva, conocen el calendario de pago que regirá la acreditación de ANSES durante todo el 2025.

Este calendario de pago está atado a modificaciones, y es que en la previa, ANSES no contempló la posibilidad de modificaciones en, por ejemplo, feriados nacionales. Justamente eso ocurre en octubre, ya que el feriado del domingo 12 de octubre, se traslada al viernes 10, por lo que se espera que organismo nacional modifique las fechas.

El calendario de pago de ANSES para jubilados en octubre detalla las siguientes fechas: