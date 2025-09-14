La furia de Miguel Ángel Russo al ser consultado por su estado de salud: "Hubo muchos.."

Miguel Ángel Russo se puso firme en conferencia de prensa

"¿Cómo me ves?", dijo Russo interrumpiendo la pregunta del periodista, que buscaba aclarar finalmente el estado de salud del entrenador.

"Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías".



Miguel Ángel Russo habló sobre los comentarios sobre su estado de salud.

" Hubo muchos que dijeron tonterías mías. El que sabe de su salud es uno mismo, si estoy trabajando es porque tengo el alta de todo: de mi familia, sobre todo", disparó con enojo y cansancio el entrenador de Boca, quien recibió el cariño de los fanáticos de Rosario Central y tuvo una tarde más que especial.

Esta es la imagen del día. En momentos difíciles siempre es bueno recibir amor. Nada está nunca acabado. Basta un poco de felicidad para que todo vuelva a empezar. Aguante Russo.

Ovacionado por la gente, Russo fue buscado por todos y cada uno de sus exdirigidos antes de comenzar el partido en El Gigante de Arroyito. Como no puede ser de otra manera, las imágenes se viralizaron inmediatamente.

¡La fila era interminable! Todos los jugadores de Rosario Central se acercaron al banco de Boca para saludar con respeto a Miguelo Russo.

El análisis de Russo tras el empate vs Rosario Central

En conferencia de prensa, y previo al momento que se hace referencia, Russo dejó en claro que se retira satisfecho con el rendimiento de Boca en Rosario: "Me voy conforme con algunas cosas y otras qué mejorar. Fue un partido interesante, con mucho cambio, muy moderno, las transiciones en el medio para adelante fueron de otra forma y otra manera", explicó.

"Es una cancha difícil, hay que venir a jugar y no es simple. A su forma y a su manera, los dos buscaron el gol. Para decir si fue justo el empate, hay que ver un montón de cosas, para mí fue un lindo partido, con mucho cambio de ritmo, si mirás fútbol europeo los cambios de ritmo son los más importantes, hay que seguir creciendo y buscando mejorar siempre y prepararnos para el domingo que viene", cerró el DT de Boca.