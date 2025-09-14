El equipo dirigido por Ariel Broggi llega motivado a Carlos Casares ya que con las derrotas de Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy ante Temperley y Nueva Chicago, ambas por 1 a 0, tiene la posibilidad de estirar la diferencia sobre dos de sus rivales directos en la lucha por el primer puesto.

Gimnasia viene de ganarle a su homónimo jujeño para llegar a 56 puntos y de ganar le sacará 5 puntos a los jujeños y 6 al Gallito. De todas maneras faltan 3 fechas y en la pelea también apareció Estudiantes de Río Cuarto que llegó a 56 unidades tras ganarle 1 a 0 a Mitre.

gimnasia 2 Los hinchas del Lobo despidieron al equipo en el estadio el sábado a la noche.

Un triunfo dejaría al conjunto blanquinegro con 3 puntos de ventaja y a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, aunque para lograrlo no podrá contar con Facundo Lencioni quien llegó a 5 tarjetas amarillas y será reemplazado por Luciano Cingolani.

Así llega Agropecuario

Agropecuario viene de ganarle 2 a 0 a Central Norte de Salta de visitantey acumula 6 partidos sin derrotas con 4 triunfos y dos empates.

El Sojero lleva dos triunfos seguidos, se ubica noveno con 45 puntos y su objetivo es poder clasificar al Reducido.

Los enfrentamientos entre Gimnasia y Esgrima y Agropecuario

Se han enfrentado en 9 ocasiones y mientras 7 de los partidos fueron por la Primera Nacional otros 2 se jugaron en el Federal A, con un saldo de 5 triunfos del Lobo, 2 del Sojero y 2 empates.

En el último enfrentamiento el Lobo se impuso en el estadio Víctor Legrotaglie con goles de Matías Recalde y Lencioni. Braian Aranda anotó el gol del descuento.

Probables Formaciones:

Agropecuario: Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills y Enzo Aguirre; Nicolás Sánchez, Damián Lemos, Milton Ramos y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Gastón Espósito y Luciano Cingolani; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Agropecuario

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 15.30