Cómo quedó Julián Santero en la Copa de Oro del TC tras terminar segundo en San Luis

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) completó el podio en el autódromo Rosendo Hernández tras una final en la que el Titán y el Mendocino Volador (hizo la pole el sábado y ganó la primera serie) comenzaron en la primera fila, pero el de Arrecifes logró imponerse desde la primera curva.

No obstante, el auto de seguridad debió ser desplegado producto de un fuerte golpe de Diego De Carlo (Chevrolet Camaro) en el décimo giro. Por su parte, Mariano Werner (Ford Mustang) tuvo que abandonar por la temperatura de su vehículo.