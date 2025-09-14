Inicio Ovación Automovilismo Julián Santero
Automovilismo

Cómo quedó Julián Santero en la Copa de Oro del TC tras terminar segundo en San Luis

Agustín Canapino consiguió su segunda victoria consecutiva en el Turismo Carretera y Julián Santero terminó segundo en San Luis, donde comenzó la Copa de Oro 2025.

Por UNO
Santero está prendido en la Copa de Oro.

Santero está prendido en la Copa de Oro.

Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, consiguió su segunda victoria consecutiva en el Turismo Carretera y Julián Santero, con Ford Mustang, terminó segundo en la undécima fecha llevada a cabo en San Luis, que además marcó el inicio de la Copa de Oro 2025.

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) completó el podio en el autódromo Rosendo Hernández tras una final en la que el Titán y el Mendocino Volador (hizo la pole el sábado y ganó la primera serie) comenzaron en la primera fila, pero el de Arrecifes logró imponerse desde la primera curva.

No obstante, el auto de seguridad debió ser desplegado producto de un fuerte golpe de Diego De Carlo (Chevrolet Camaro) en el décimo giro. Por su parte, Mariano Werner (Ford Mustang) tuvo que abandonar por la temperatura de su vehículo.

En el relanzamiento, Canapino volvió a demostrar firmeza para ganarle el duelo a Santero y liderar la carrera hasta el final. De esta manera, el piloto de 35 años logró su tercera victoria de la temporada ya que había ganado en Concepción del Uruguay y Buenos Aires.

En cuanto a la Copa de Oro, el piloto del Canning Motorsport quedó puntero con 61 puntos y Santero sumó 44 unidades y quedó como escolta, aunque comenzó el torneo sin puntaje acumulado y con la necesidad de conseguir una victoria para aspirar a retener el título obtenido el año pasado.

La fecha 11 del Turismo Carretera en San Luis

  • 1 CANAPINO AGUSTÍN – CHEVROLET (CAMARO): 39;36.125
  • 2 SANTERO JULIÁN – FORD (MUSTANG): +1.610
  • 3 MANGONI SANTIAGO – CHEVROLET (CAMARO): +1.903
  • 4 LAMBIRIS MAURICIO – FORD (MUSTANG): + 3.098
  • 5 FRITZLER OTTO – TOYOTA: +3.524
  • 6 LEDESMA CHRISTIAN – CHEVROLET (CAMARO): +4.223
  • 7 MARTÍNEZ AGUSTÍN – FORD (MUSTANG): +5.600
  • 8 ROSSI MATÍAS – TOYOTA: +8.472
  • 9 LANDA MARCOS – CHEVROLET (CAMARO): +9.838
  • 10 TRUCCO JUAN MARTÍN – DODGE (CHALLENGER): +10.592

La Copa de Oro del TC

  • 1 Agustín Canapino 61 pts.
  • 2 Julián Santero 44
  • 3 Mauricio Lambiris 43
  • 4 Otto Fritzler 42.5
  • 5 Santiago Mangoni: 38.5
  • 6 Christian Ledesma: 33
  • 7 Matías Rossi: 30.5
  • 8 Juan Martín Trucco: 29.5
  • 9 Marcos Landa: 29
  • 10 Germán Todino: 25
  • 11 Marcelo Agrelo: 23
  • 12 José Manuel Urcera: 22.5
  • 13 Jeremías Olmedo: 21
  • 14 Mariano Werner: 10
  • 15 Valentín Aguirre: 4

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas