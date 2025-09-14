Cómo quedó Julián Santero en la Copa de Oro del TC tras terminar segundo en San Luis

En el relanzamiento, Canapino volvió a demostrar firmeza para ganarle el duelo a Santero y liderar la carrera hasta el final. De esta manera, el piloto de 35 años logró su tercera victoria de la temporada ya que había ganado en Concepción del Uruguay y Buenos Aires.
En cuanto a la Copa de Oro, el piloto del Canning Motorsport quedó puntero con 61 puntos y Santero sumó 44 unidades y quedó como escolta, aunque comenzó el torneo sin puntaje acumulado y con la necesidad de conseguir una victoria para aspirar a retener el título obtenido el año pasado.
La fecha 11 del Turismo Carretera en San Luis
- 1 CANAPINO AGUSTÍN – CHEVROLET (CAMARO): 39;36.125
- 2 SANTERO JULIÁN – FORD (MUSTANG): +1.610
- 3 MANGONI SANTIAGO – CHEVROLET (CAMARO): +1.903
- 4 LAMBIRIS MAURICIO – FORD (MUSTANG): + 3.098
- 5 FRITZLER OTTO – TOYOTA: +3.524
- 6 LEDESMA CHRISTIAN – CHEVROLET (CAMARO): +4.223
- 7 MARTÍNEZ AGUSTÍN – FORD (MUSTANG): +5.600
- 8 ROSSI MATÍAS – TOYOTA: +8.472
- 9 LANDA MARCOS – CHEVROLET (CAMARO): +9.838
- 10 TRUCCO JUAN MARTÍN – DODGE (CHALLENGER): +10.592
La Copa de Oro del TC
- 1 Agustín Canapino 61 pts.
- 2 Julián Santero 44
- 3 Mauricio Lambiris 43
- 4 Otto Fritzler 42.5
- 5 Santiago Mangoni: 38.5
- 6 Christian Ledesma: 33
- 7 Matías Rossi: 30.5
- 8 Juan Martín Trucco: 29.5
- 9 Marcos Landa: 29
- 10 Germán Todino: 25
- 11 Marcelo Agrelo: 23
- 12 José Manuel Urcera: 22.5
- 13 Jeremías Olmedo: 21
- 14 Mariano Werner: 10
- 15 Valentín Aguirre: 4