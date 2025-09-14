En un atractivo partido, Boca igualó frente a Rosario Central

El primer tiempo fue bastante cortado en los primeros minutos, pero terminó siendo bastante entretenido. El Canalla fue el que tuvo la primera chance de abrir el marcador, ya que, a los 10', Ignacio Malcorra remató cruzado y con su pierna inhábil, pero encontró la buena respuesta del arquero Leandro Brey.

A los 20', El Xeneize jugó rápido una acción de pelota parada y tras un gran centro de Brian Aguirre, apareció Rodrigo Battaglia para conectar de cabeza y decretar la apertura del marcador.

Sin embargo, la ventaja de Boca en el partido duró muy poco debido a una genialidad de Ángel Di María apenas cuatro minutos más tarde: el campeón del mundo convirtió un verdadero golazo olímpico desde el tiro de esquina derecho.

Luego del cuarto tanto de Di María desde su regreso, Rosario Central se despertó y comenzó a arrinconar al equipo de Russo hacia su propio arco.

Primero fue un cabezazo de Duarte el que pegó en el travesaño y luego fue Santiago López quien cabeceó forzado para que controle el arquero de Boca, todo en una misma jugada.

Pese al dominio del equipo de Ariel Holan, Boca tuvo la chance de irse al vestuario en ventaja a través de Miguel Merentiel, pero el uruguayo se encontró con la buena respuesta de Jorge Broun.

Embed - GOLAZO OLÍMPICO de DI MARÍA y EMPATE entre BOCA y CENTRAL | #RosarioCentral 1-1 #Boca | Resumen

La segunda parte comenzó con Boca dominando las acciones, de la mano de un Leandro Paredes que estuvo intratable. A los 2', el chileno Carlos Palacios remató desviado y la pelota pasó por al lado del palo.

Boca desperdició claras chances en el segundo tiempo

Una de las chances más claras de esta etapa estuvo en los pies del lateral Juan Barinaga, que remató cruzado, pero se encontró con la buena respuesta de Brown.

Con los cambios, Rosario Central emparejó un poco las acciones y pudo adelantarse en el marcador por un remate del colombiano Jáminton Campaz. Sin embargo, Leandro Brey intervino perfectamente.

Williams Alarcón desperdició una ocasión frente al arco de Rosario Central, y esta fue la última chance de un partido entretenido que terminó en un justo empate.