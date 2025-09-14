El descubrimiento realizado en Chile que inquieta a los científicos

El proyecto al que se hace mención en el inicio de esta nota comenzó en el 2023 y gracias a él se han tomado más de 365.000 imágenes y vídeos de distintos animales, de acuerdo a Live Science. No obstante, solo estas tres responden ante el extraño fenómeno descrito.

Ante el hecho, las autoridades decidieron compartir las imágenes del descubrimiento con diversas organizaciones, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (SAFAA) hasta el Museo OVNI de La Serena, y a diversas personas que analizan fenómenos aéreos anómalos.

Este avistamiento realizado en Chile es único, porque se registró en el marco de un proyecto científico. Esto significa que no existe posibilidad de fraude ni manipulación, ya que las cámaras trampa operan bajo rigurosos protocolos y están equipadas con complejos sistemas que impiden lo planteado.

descubrimiento, chile La secuencia de este descubrimiento duró dos segundos en total.

En agosto pasado, el biólogo Alejandro Cusch se refirió a este descubrimiento y lo cierto es que se mostró desconcertado. "Aparentemente, estas luces, inicialmente distantes, se acercan y permanecen frente a la cámara, deslumbrándola, en un movimiento que parece descender", explicó.

Por otro lado, y en diálogo con la citada revista, el investigador Rodrigo Bravo aseguró que "Esta no es la primera vez que se describen estos fenómenos en la Patagonia de Chile, pero sí la primera vez que se registran de esta manera".

Las hipótesis ante este fenómeno

Mientras los especialistas esperan nuevamente por la aparición de estas extrañas luces en Chile para poder analizarlas, algunas teorías ya comenzaron a salir a la luz.

Las posibles explicaciones a este descubrimiento van desde un arácnido acercándose mucho al objetivo de la cámara hasta la de un "plasmoide", una forma de plasma de corta duración raramente observada en la naturaleza. Es decir, algo similar a un rayo.

Pese a todas las conjeturas, lo cierto es que los científicos que trabajan en la Patagonia de Chile se vieron sorprendidos ante este fenómeno, del cual todavía no hay una explicación concluyente.