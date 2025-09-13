El pez más llamativo recibió el nombre científico Careproctus colliculi. Sus características físicas lo distinguen inmediatamente: presenta un color rosa intenso, ojos azules brillantes y una textura rugosa en toda su superficie corporal. Mackenzie Gerringer, líder del equipo, explicó: "Los peces caracol nos dan la oportunidad de estudiar la evolución hacia el océano profundo".

Durante las inmersiones posteriores, los investigadores encontraron dos especies adicionales a 4.000 metros de profundidad. La primera presenta un color negro intenso que la camufla perfectamente en las tinieblas abisales. La segunda se caracteriza por su cuerpo estilizado y la ausencia del disco de succión que normalmente poseen estos animales.

Los peces caracol representan una familia adaptada a condiciones extremas. Algunas especies poseen una ventosa en el vientre que les permite adherirse a rocas. Con más de 400 especies conocidas, estos peces habitan desde charcos de marea hasta las fosas más profundas de la Tierra.

El video del descubrimiento