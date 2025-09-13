La ciencia marina acaba de registrar un descubrimiento extraordinario. Un equipo de investigadores trabajaba en las profundidades del Cañón de Monterey cuando sus cámaras captaron algo inesperado: un pequeño pez rosado con protuberancias en su piel y unos apéndices que parecen una barba diminuta. Este curioso animal nadaba tranquilamente a más de 3.300 metros bajo la superficie del océano.
Investigaban el fondo del mar de California y descubrieron un pez nunca visto
