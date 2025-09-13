Este pez cautivó a todos los que lo vieron.

La ciencia marina acaba de registrar un descubrimiento extraordinario. Un equipo de investigadores trabajaba en las profundidades del Cañón de Monterey cuando sus cámaras captaron algo inesperado: un pequeño pez rosado con protuberancias en su piel y unos apéndices que parecen una barba diminuta. Este curioso animal nadaba tranquilamente a más de 3.300 metros bajo la superficie del océano.

Los científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey utilizaron vehículos operados remotamente para explorar las profundidades marinas de California. Durante estas expediciones de 2019, lograron documentar tres nueva especie de pez caracol que hasta entonces permanecían ocultas en los abismos marinos.

El gran descubrimiento en las profundidades de California

La "barba" de este pez fue lo que m&aacute;s llam&oacute; la atenci&oacute;n al momento del descubrimiento.

La "barba" de este pez fue lo que más llamó la atención al momento del descubrimiento.

El pez más llamativo recibió el nombre científico Careproctus colliculi. Sus características físicas lo distinguen inmediatamente: presenta un color rosa intenso, ojos azules brillantes y una textura rugosa en toda su superficie corporal. Mackenzie Gerringer, líder del equipo, explicó: "Los peces caracol nos dan la oportunidad de estudiar la evolución hacia el océano profundo".

Durante las inmersiones posteriores, los investigadores encontraron dos especies adicionales a 4.000 metros de profundidad. La primera presenta un color negro intenso que la camufla perfectamente en las tinieblas abisales. La segunda se caracteriza por su cuerpo estilizado y la ausencia del disco de succión que normalmente poseen estos animales.

Los peces caracol representan una familia adaptada a condiciones extremas. Algunas especies poseen una ventosa en el vientre que les permite adherirse a rocas. Con más de 400 especies conocidas, estos peces habitan desde charcos de marea hasta las fosas más profundas de la Tierra.

El video del descubrimiento

