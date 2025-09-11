Inicio Sociedad científicos
Científicos investigaron barriles sumergidos en la costa de Los Ángeles y descubrieron algo horrible

Científicos finalmente descubrieron qué contienen los miles de barriles tóxicos del fondo marino de Los Ángeles, y no es para nada bueno

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Los barriles tienen un misterioso halo blanco, que fue clave para identificar qué conteniían.

Miles de barriles descansan en el fondo del océano frente a la costa de Los Ángeles desde hace décadas, pero científicos recién ahora empiezan a entender qué químicos filtran estos contenedores al ambiente marino. Un nuevo descubrimiento cambió todo lo que se creía sobre este cementerio submarino.

Entre 1930 y principios de 1970, empresas y agencias gubernamentales arrojaron desechos radioactivos, químicos, explosivos militares y residuos petroleros en 14 sitios de descarga en aguas profundas frente a la costa sur de California. Este enorme basurero submarino salió a la luz pública en 2020, cuando reportes periodísticos mostraron que robots submarinos habían encontrado docenas de barriles esparcidos por el suelo oceánico.

La clave: halos blancos

mapa costa los angeles
Estas son las zonas en las que los científicos descubrieron los barriles.

Científicos de la Institución Scripps de Oceanografía tomaron muestras de sedimento cerca de cinco barriles usando un vehículo operado remotamente en 2021. Muchos esperaban encontrar DDT, el pesticida prohibido que contamina fuertemente la zona. Pero los resultados fueron completamente diferentes.

Johanna Gutleben, microbióloga de Scripps, y su equipo publicaron sus hallazgos en la revista PNAS Nexus. Los niveles de DDT no aumentaron cerca de los barriles, lo que significa que estos contenedores no almacenaban ese químico. En cambio, encontraron algo mucho peor.

Tres de los barriles examinados tenían halos blancos a su alrededor. Todas las muestras cerca de estos contenedores mostraron un pH extremadamente alto, alrededor de 12, y muy pocos microbios viviendo allí. Los científicos determinaron que los barriles contenían desechos alcalinos cáusticos, sustancias que pueden dañar materia orgánica y liberar altas concentraciones de metales potencialmente tóxicos.

Los investigadores encontraron niveles muy limitados de ADN microbiano cerca de los barriles. Los desechos alcalinos aparentemente transformaron partes del suelo oceánico en ambientes extremos donde la mayoría de la vida no puede sobrevivir.

Los científicos contra la amenaza submarina

barril los angeles
Muchos de los barriles tenían un halo blanco que los rodeaba. Eran los más peligrosos.

El equipo también descubrió cómo se forman los extraños halos. Cuando los desechos alcalinos se filtran de los barriles, reaccionan con el magnesio del agua y crean una forma mineral de hidróxido de magnesio llamada brucita, formando una costra parecida al concreto.

La brucita luego se disuelve lentamente, manteniendo el pH alto en los sedimentos mientras provoca reacciones en el agua de mar circundante. Esto resulta en la formación de carbonato de calcio, que se asienta como polvo blanco alrededor de los barriles.

Los científicos proponen usar los halos blancos para identificar qué barriles contienen desechos alcalinos y así evaluar el alcance total de la contaminación en el fondo del mar frente a Los Ángeles.

