Científicos investigaron barriles sumergidos en la costa de Los Ángeles y descubrieron algo horrible

Johanna Gutleben, microbióloga de Scripps, y su equipo publicaron sus hallazgos en la revista PNAS Nexus. Los niveles de DDT no aumentaron cerca de los barriles, lo que significa que estos contenedores no almacenaban ese químico. En cambio, encontraron algo mucho peor.

Tres de los barriles examinados tenían halos blancos a su alrededor. Todas las muestras cerca de estos contenedores mostraron un pH extremadamente alto, alrededor de 12, y muy pocos microbios viviendo allí. Los científicos determinaron que los barriles contenían desechos alcalinos cáusticos, sustancias que pueden dañar materia orgánica y liberar altas concentraciones de metales potencialmente tóxicos.

Los investigadores encontraron niveles muy limitados de ADN microbiano cerca de los barriles. Los desechos alcalinos aparentemente transformaron partes del suelo oceánico en ambientes extremos donde la mayoría de la vida no puede sobrevivir.

Los científicos contra la amenaza submarina

barril los angeles Muchos de los barriles tenían un halo blanco que los rodeaba. Eran los más peligrosos.

El equipo también descubrió cómo se forman los extraños halos. Cuando los desechos alcalinos se filtran de los barriles, reaccionan con el magnesio del agua y crean una forma mineral de hidróxido de magnesio llamada brucita, formando una costra parecida al concreto.

La brucita luego se disuelve lentamente, manteniendo el pH alto en los sedimentos mientras provoca reacciones en el agua de mar circundante. Esto resulta en la formación de carbonato de calcio, que se asienta como polvo blanco alrededor de los barriles.

Los científicos proponen usar los halos blancos para identificar qué barriles contienen desechos alcalinos y así evaluar el alcance total de la contaminación en el fondo del mar frente a Los Ángeles.