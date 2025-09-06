Las fracturas grandes o defectos óseos requieren tradicionalmente injertos de hueso y el uso de elementos metálicos como clavos o placas para sostener el hueso roto mientras sana. Pero estos implantes no se adaptan específicamente a la fractura de cada paciente, lo que puede resultar en mala alineación y estabilidad comprometida del hueso.

Estudios anteriores demostraron que imprimir injertos óseos personalizados para pacientes individuales era posible, pero estos procesos requerían tiempo y esfuerzo considerables para fabricarse. Esta limitación impedía su uso espontáneo durante cirugías, donde cada minuto cuenta para el éxito del procedimiento.

diagrama pistola Los científicos están usando esta pistola en animales antes de probarla en humanos.

El nuevo método permite a los cirujanos crear tratamiento específico para cada caso sin preparación previa. La pistola modificada puede extruir material similar al hueso a baja temperatura, creando formas pequeñas que se enfrían a temperatura corporal en apenas 40 segundos.

Los científicos desarrollaron un filamento compuesto por policaprolactona (PCL) e hidroxiapatita (HA), una forma mineral de calcio importante para la estructura ósea. Además, incorporaron dos antibióticos para prevenir infecciones.

Los investigadores probaron el invento en conejos blancos de Nueva Zelanda durante 12 semanas. Los resultados mostraron que los animales tratados con el nuevo tratamiento de fracturas tuvieron mejor formación de tejido óseo comparado con técnicas tradicionales.