Científicos los eligieron: los 45 planetas que tienen más posibilidades de tener vida extraterrestre

planetas nasa Los 45 exoplanetas que los científicos consideran que pueden tener vida extraterrestre.

La distancia respecto a nuestro hogar también jugó un papel fundamental en la confección de la lista. Algunos de los mejores candidatos para encontrar una señal extraterrestre se sitúan a unos 40 o 50 años luz de distancia. Estos sistemas solares resultan más sencillos de observar debido a que orbitan estrellas pequeñas y con poco brillo. Al ser astros menos intensos, los instrumentos actuales logran detectar y seguir los movimientos planetarios con una claridad superior.

Observación de atmósferas

El estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society detalla cómo los telescopios analizan la luz para buscar rastros de vida. Cuando uno de estos cuerpos transita frente a su estrella, una pequeña fracción de luz atraviesa su capa gaseosa. Este fenómeno permite a los expertos verificar si existe una atmósfera y qué elementos químicos la componen. Otros métodos, como la imagen directa, intentan aislar la débil luminosidad del mundo rocoso del resplandor cegador de su sol.

Muchos de los destinos seleccionados poseen una edad superior a la de la Tierra. De los sistemas estudiados, 24 planetas orbitan estrellas más antiguas que el Sol, lo que sugiere que los procesos químicos tuvieron más tiempo para desarrollarse. Aunque factores como la geología o los impactos de asteroides pueden alterar cualquier evolución, un sistema con una larga historia ofrece pistas atmosféricas invaluables. Los científicos esperan que misiones como el telescopio James Webb comiencen pronto a examinar estos objetivos prioritarios en busca de biofirmas.