Descubrimiento de un cráneo de 10.500 años clavado en un poste sorprende a los científicos

Según los análisis de tomografía realizados en el Museo Schloss Gottorf, el animal no presentaba marcas de carnicería, lo que descarta que se tratara de un simple desecho alimentario.

Gracias a las condiciones anaeróbicas del sedimento, que impidieron la putrefacción de la materia orgánica, el poste de pino se mantuvo intacto en el interior de la cavidad del cráneo, permitiendo un poco su conservación.

descubrimiento, cráneo Los uros eran definidos como bovinos salvajes masivos.

El descubrimiento abre un abanico de hipótesis para los científicos. Dado que el uro era una de las fieras más peligrosas de la época, su exhibición pública en un poste sugiere tres posibles escenarios:

Marcador territorial: una señal para delimitar el espacio de una tribu.

una señal para delimitar el espacio de una tribu. Trofeo de caza colectiva: un recordatorio del prestigio y la fuerza del grupo.

un recordatorio del prestigio y la fuerza del grupo. Protección espiritual: un elemento apotropaico destinado a guardar un lugar sagrado.

Este descubrimiento reafirma que las comunidades de hace diez milenios poseían una "tecnología social" compleja, utilizando el paisaje y los restos animales para construir un mundo lleno de significados simbólicos.

Qué eran los uros y por qué se extinguieron

Haciendo referencia al protagonista de este descubrimiento, hay que decir que los uros eran bovinos salvajes gigantes, antepasados del ganado doméstico moderno, que habitaron Europa, Asia y el norte de África durante miles de años.

Eran animales robustos, con grandes cuernos, que alcanzaban casi dos metros de altura. Se extinguieron en 1627 en Polonia debido a la caza excesiva, la pérdida de hábitat y la competencia con el ganado doméstico, por nombrar algunas de las causas.