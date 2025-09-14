Además de Nate Bargatze, los premios Emmy también contarán con presentadores como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Tina Fey, Colman Domingo, Jude Law, James Marsden, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones, entre muchos otros.

Se espera también la reunión de algunos de los elencos más importantes de la televisión como: las protagonistas de Gilmore Girls, Alexis Bledel y Lauren Graham; las estrellas de Law & Order: SVU, Mariska Hargitay y Christopher Meloni; miembros de Grey’s Anatomy como Eric Dane y Jesse Williams; además de los ganadores del año pasado por Shogun, Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.

Premios Emmy: ¿A qué hora comienza la ceremonia y dónde se podrá ver?

La red carpet de los premios Emmy podrá comenzar a verse a partir de las 2:00 p.m. (hora de L.A.), o desde las 6:00 p.m. en hora de Argentina. El canal que realizará esta cobertura será E! Latinoamerica.

En cuanto a la ceremonia, la misma comenzará a las 21:00 p.m (hora Argentina), y la transmisión en vivo estará a cargo del canal de televisión TNT y de la plataforma de streaming HBO Max.

Es importante destacar que, previo a la gala principal, los Creative Arts Emmy Awards se celebraron los días 6 y 7 de septiembre. En aquella ceremomia, una de las galardonadas fue la mendocina Paula Fajardo, quien obtuvo un reconomiento por su trabajo como Asistente de Vestuario en la serie ANDOR de Star Wars.