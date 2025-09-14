Horarios y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de los premios Emmy

Horarios y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de los premios Emmy

Los premios Emmy celebran su edición número 77 este domingo 14 de septiembre. Estos galardones tienen como objetivo premiar o reconocer lo mejor de la televisión estadounidense durante la temporada 2024-2025.

La ceremonia de este año será conducida por el comediante y actor Nate Bargatze, conocido por su estilo de humor limpio y su particular tono de comedia stand-up.

Embed - CBS on Instagram: "The #Emmys has a host! Don’t miss @natebargatze host the 77th Emmy® Awards LIVE coast to coast Sunday, September 14th at 8pm ET/5pm PT on CBS and @ParamountPlus! : Paul Mobley #NateBargatze #Emmy #EmmyAwards #AwardShow #tv"
View this post on Instagram

A post shared by CBS (@cbstv)

Además de Nate Bargatze, los premios Emmy también contarán con presentadores como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Tina Fey, Colman Domingo, Jude Law, James Marsden, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones, entre muchos otros.

Se espera también la reunión de algunos de los elencos más importantes de la televisión como: las protagonistas de Gilmore Girls, Alexis Bledel y Lauren Graham; las estrellas de Law & Order: SVU, Mariska Hargitay y Christopher Meloni; miembros de Grey’s Anatomy como Eric Dane y Jesse Williams; además de los ganadores del año pasado por Shogun, Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.

Premios Emmy: ¿A qué hora comienza la ceremonia y dónde se podrá ver?

La red carpet de los premios Emmy podrá comenzar a verse a partir de las 2:00 p.m. (hora de L.A.), o desde las 6:00 p.m. en hora de Argentina. El canal que realizará esta cobertura será E! Latinoamerica.

En cuanto a la ceremonia, la misma comenzará a las 21:00 p.m (hora Argentina), y la transmisión en vivo estará a cargo del canal de televisión TNT y de la plataforma de streaming HBO Max.

Premios Emmy 2025
Los premios Emmy podrán verse por TNT y por la plataforma HBO Max.

Los premios Emmy podrán verse por TNT y por la plataforma HBO Max.

Es importante destacar que, previo a la gala principal, los Creative Arts Emmy Awards se celebraron los días 6 y 7 de septiembre. En aquella ceremomia, una de las galardonadas fue la mendocina Paula Fajardo, quien obtuvo un reconomiento por su trabajo como Asistente de Vestuario en la serie ANDOR de Star Wars.

Temas relacionados:

Te puede interesar