Los Premios Emmy 2025 están cada vez más cerca y Netflix tiene muchas de las series candidatas. 

Los Premios Emmy 2025 están cada vez más cerca y Netflix tiene muchas de las series candidatas. 

El domingo 14 de septiembre de 2025, se llevará a cabo la 77ª edición de los Premios Emmy, galardones que distinguen lo mejor de la pantalla chica estadounidense y de producciones extranjeras que logran el éxito global, especialmente desde la llegada de las plataformas de streaming como Netflix.

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 reconoce a lo mejor de la televisión estrenado entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Afortunadamente, algunas de las series nominadas están disponibles para los suscriptores de Netflix. ¿Cuáles son?

premios emmy
Los Premios Emmy se llevar&aacute;n a cabo el domingo 14 de septiembre, cuya ceremonia se emitir&aacute; a las 20 horas Argentina. Algunas series de Netflix est&aacute;n nominadas.

Los Premios Emmy se llevarán a cabo el domingo 14 de septiembre, cuya ceremonia se emitirá a las 20 horas Argentina. Algunas series de Netflix están nominadas.

Las series de Netflix nominadas a los Premios Emmy

Nadie quiere esto: fue nominada a mejor comedia en los Premios Emmy, junto a otras series como Colegio Abbott y The Bear (Disney+), Hacks (HBO Max), Terapia sin filtro (Apple TV+), The Studio (Apple TV+) y Lo que hacemos en las sombras (HBO Max, Disney+ y Movistar+).

La serie Nadie quiere esto está protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody y centra su trama en una presentadora de pódcast y un rabino que acaba de quedar soltero se enamoran.

netflix-serie-nadie-quiere-esto1
Nadie quiere esto es una serie de Netflix protagonizada por Kristen Bell que fue nominada a los Premios Emmy 2025.

Nadie quiere esto es una serie de Netflix protagonizada por Kristen Bell que fue nominada a los Premios Emmy 2025.

La diplomática: fue nominada a mejor drama en los Emmy junto a Andor (Disney+), The Last of Us (HBO Max y Movistar Plus+), Paradise (Disney+), The Pitt (HBO Max y Movistar Plus+), Severance (Apple TV+), Slow Horses (Apple TV+), The White Lotus (HBO Max y Movistar Plus+).

La serie de Netflix aborda la historia de Kate Wyler, interpretada por Keri Russell, una diplomática que es nombrada de forma sorpresiva como nueva embajadora norteamericana en Gran Bretaña. Este es un cambio importante en su carrera, pero además su llegada coincide con una gigantesca crisis internacional que requiere negociaciones complejas.

la-diplomatica-netflix.jpg
La diplom&aacute;tica, protagonizada por Keri Russell, fue nominada a mejor drama en los Emmy 2025.

La diplomática, protagonizada por Keri Russell, fue nominada a mejor drama en los Emmy 2025.

Adolescencia: la nominaron a mejor miniserie en la 77ª edición de los Premios Emmy, junto a Dying for sex (Disney+) y El Pingüino (HBO Max) y otras dos series de Netflix.

En Adolescencia, el mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 años, es arrestado por asesinar a una compañera de escuela. Sus padres deberán enfrentarse a la peor pesadilla.

adolescencia 1.jpg
Owen Cooper, la nueva promesa del cine ingl&eacute;s, es el protagonista de la serie Adolescencia.

Owen Cooper, la nueva promesa del cine inglés, es el protagonista de la serie Adolescencia.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez: fue nominada a mejor miniserie junto a Adolescencia.

Este atrapante drama de Netflix está basado en un crimen real e investiga las vidas de los hermanos Menéndez, condenados por el brutal asesinato de sus padres en 1989, en Beverly Hills. Los protagonistas son Cooper Koch, en el papel de Erik, y Nicholas Alexander Chávez como Lyle.

NETFLIX-Monstruos-La-historia-de-Lyle-y-Erik-Menéndez1.jpg
Monstruos: La historia de Lyle y Erik Men&eacute;ndez es una de las series basadas en hechos reales nominadas a los Emmy.&nbsp;

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez es una de las series basadas en hechos reales nominadas a los Emmy.

Black Mirror: es otra de las series de Netflix nominadas a mejor miniserie en los Emmy 2025.

La aclamada serie Black Mirror, creada por Charlie Brooker, es una antología de ciencia ficción que refleja con humor negro y crudeza cómo la tecnología puede potenciar lo peor del ser humano. Cada capítulo, independiente del otro, plantea escenarios distópicos que invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro digital.

black mirror temporada 7.jpg
Black Mirror fue nominada a mejor miniserie en los Premios Emmy 2025.

Black Mirror fue nominada a mejor miniserie en los Premios Emmy 2025.

Otras series de Netflix nominadas a los Premios Emmy

  • Malos pensamientos
  • The Umbrella Academy
  • Emily en París
  • Simone Biles vuelve a volar
  • La residencia
  • Las cuatro estaciones
  • Día cero
  • Bridgerton
  • Dept. Q
  • Nonnas
  • Decameron
  • America's Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys
  • Cobra Kai
  • Sirenas
  • American Primeval

Dónde ver los Premios Emmy 2025 en Argentina

La nueva edición de los Premios Emmy tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre. La ceremonia se transmitirá en directo por TNT y, de forma simultánea, podrá seguirse a través de HBO Max.

La transmisión de los Emmy 2025 iniciará a las 20 horas en Argentina.

Temas relacionados:

Te puede interesar