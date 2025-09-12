Las series de Netflix nominadas a los Premios Emmy

Nadie quiere esto: fue nominada a mejor comedia en los Premios Emmy, junto a otras series como Colegio Abbott y The Bear (Disney+), Hacks (HBO Max), Terapia sin filtro (Apple TV+), The Studio (Apple TV+) y Lo que hacemos en las sombras (HBO Max, Disney+ y Movistar+).

La serie Nadie quiere esto está protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody y centra su trama en una presentadora de pódcast y un rabino que acaba de quedar soltero se enamoran.

netflix-serie-nadie-quiere-esto1 Nadie quiere esto es una serie de Netflix protagonizada por Kristen Bell que fue nominada a los Premios Emmy 2025.

La diplomática: fue nominada a mejor drama en los Emmy junto a Andor (Disney+), The Last of Us (HBO Max y Movistar Plus+), Paradise (Disney+), The Pitt (HBO Max y Movistar Plus+), Severance (Apple TV+), Slow Horses (Apple TV+), The White Lotus (HBO Max y Movistar Plus+).

La serie de Netflix aborda la historia de Kate Wyler, interpretada por Keri Russell, una diplomática que es nombrada de forma sorpresiva como nueva embajadora norteamericana en Gran Bretaña. Este es un cambio importante en su carrera, pero además su llegada coincide con una gigantesca crisis internacional que requiere negociaciones complejas.

la-diplomatica-netflix.jpg La diplomática, protagonizada por Keri Russell, fue nominada a mejor drama en los Emmy 2025.

Adolescencia: la nominaron a mejor miniserie en la 77ª edición de los Premios Emmy, junto a Dying for sex (Disney+) y El Pingüino (HBO Max) y otras dos series de Netflix.

En Adolescencia, el mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 años, es arrestado por asesinar a una compañera de escuela. Sus padres deberán enfrentarse a la peor pesadilla.

adolescencia 1.jpg Owen Cooper, la nueva promesa del cine inglés, es el protagonista de la serie Adolescencia.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez: fue nominada a mejor miniserie junto a Adolescencia.

Este atrapante drama de Netflix está basado en un crimen real e investiga las vidas de los hermanos Menéndez, condenados por el brutal asesinato de sus padres en 1989, en Beverly Hills. Los protagonistas son Cooper Koch, en el papel de Erik, y Nicholas Alexander Chávez como Lyle.

NETFLIX-Monstruos-La-historia-de-Lyle-y-Erik-Menéndez1.jpg Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez es una de las series basadas en hechos reales nominadas a los Emmy.

Black Mirror: es otra de las series de Netflix nominadas a mejor miniserie en los Emmy 2025.

La aclamada serie Black Mirror, creada por Charlie Brooker, es una antología de ciencia ficción que refleja con humor negro y crudeza cómo la tecnología puede potenciar lo peor del ser humano. Cada capítulo, independiente del otro, plantea escenarios distópicos que invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro digital.

black mirror temporada 7.jpg Black Mirror fue nominada a mejor miniserie en los Premios Emmy 2025.

Otras series de Netflix nominadas a los Premios Emmy

Malos pensamientos

The Umbrella Academy

Emily en París

Simone Biles vuelve a volar

La residencia

Las cuatro estaciones

Día cero

Bridgerton

Dept. Q

Nonnas

Decameron

America's Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys

Cobra Kai

Sirenas

American Primeval

Dónde ver los Premios Emmy 2025 en Argentina

La nueva edición de los Premios Emmy tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre. La ceremonia se transmitirá en directo por TNT y, de forma simultánea, podrá seguirse a través de HBO Max.

La transmisión de los Emmy 2025 iniciará a las 20 horas en Argentina.