En los Creative Arts Emmy Awards, celebrados el fin de semana pasado, esta producción se llevó a casa 7 estatuillas.

En la categoría de drama, Severance lidera con 27 nominaciones, siendo la serie con más candidaturas de 2025. Compite con producciones como Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses y The White Lotus.

¿De qué trata la serie The Studio?

"El nuevo director de Continental Studios ansía el respaldo de los famosos. El director y su equipo ejecutivo equilibran las exigencias corporativas con los objetivos creativos mientras se esfuerzan por mantener la relevancia de las películas", es la sinopsis de esta serie protagonizada por Seth Rogen.

En comedia, la serie The Studio alcanzó 23 nominaciones, igualando el récord de The Bear en 2024. El show de Seth Rogen competirá contra Hacks, Abbott Elementary, The Bear, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking y What We Do in the Shadows.

Esta comedia llega a la ceremonia de esta noche con ventaja, ya que en los Creative Arts Emmy Awards The Studio se alzó con nueve galardones, entre ellos el de actor de comedia invitado, entregado a Bryan Cranston, o el de mejor vestuario contemporáneo para una serie.