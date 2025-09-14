Deportivo Maipú recibirá a All Boys con el objetivo de acercarse a la clasificación al Reducido

Deportivo Maipú jugará su penúltimo partido en calidad de local, viene de igualar sin goles como visitante ante Alvarado de Mar del Plata y por ahora se mantiene dentro de los 8 equipos que jugarán el Reducido cuando solo quedan 4 fechas para completar la etapa regular.

El Cruzado suma 41 puntos en 30 encuentros con 10 triunfos, 11 empates y 9 derrotas y registra una racha positiva de tres partidos sin perder con un triunfo y dos empates.

Así llega All Boys

All Boys viene de igualar 1 a 1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta de local, partido en el que sumó un punto clave en su lucha por la permanencia.

El equipo de Floresta tiene 35 unidades, ocupa el puesto 13 y lleva tres partidos sin ganar.

Los enfrentamientos entre el Deportivo Maipú y All Boys

Se han enfrentado en 4 ocasiones, con dos triunfos de All Boys y dos empates.

El último enfrentamiento finalizó 0 a 0 en la primera rueda y se jugó el 12 de mayo último.

Probables formaciones

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

All Boys: Roberto Ramírez, Hernán Grana, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel y Alejo Rodríguez; Tobías Bobone, Juan Carlos Salas, Leandro Desábato y Julián Ceballos; Matías Nouet y Tomás Assenatto. DT: Aníbal Biggeri.

Estadio: Deportivo Maipú

Árbitro: Álvaro Carranza

Hora: 16