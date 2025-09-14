Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú recibirá a All Boys con el objetivo de acercarse a la clasificación al Reducido

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 16 ante All Boys, en calle Vergara, por la fecha 31 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú jugará de local ante All Boys

Deportivo Maipú jugará de local ante All Boys, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Axel Lloret

Deportivo Maipú jugará este domingo ante All Boys en un partido válido por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional en la que el Cruzado lucha por consolidarse en la zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

maipu 12
Deportivo Maipú jugará de local ante All Boys.

Deportivo Maipú jugará de local ante All Boys.

El Cruzado y el Albo se enfrentarán desde las 16, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con el arbitraje de Álvaro Carranza y el encuentro se podrá ver por TyC Sports Play.

Deportivo Maipú jugará su penúltimo partido en calidad de local, viene de igualar sin goles como visitante ante Alvarado de Mar del Plata y por ahora se mantiene dentro de los 8 equipos que jugarán el Reducido cuando solo quedan 4 fechas para completar la etapa regular.

El Cruzado suma 41 puntos en 30 encuentros con 10 triunfos, 11 empates y 9 derrotas y registra una racha positiva de tres partidos sin perder con un triunfo y dos empates.

Así llega All Boys

All Boys viene de igualar 1 a 1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta de local, partido en el que sumó un punto clave en su lucha por la permanencia.

El equipo de Floresta tiene 35 unidades, ocupa el puesto 13 y lleva tres partidos sin ganar.

Los enfrentamientos entre el Deportivo Maipú y All Boys

Se han enfrentado en 4 ocasiones, con dos triunfos de All Boys y dos empates.

El último enfrentamiento finalizó 0 a 0 en la primera rueda y se jugó el 12 de mayo último.

Probables formaciones

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

All Boys: Roberto Ramírez, Hernán Grana, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel y Alejo Rodríguez; Tobías Bobone, Juan Carlos Salas, Leandro Desábato y Julián Ceballos; Matías Nouet y Tomás Assenatto. DT: Aníbal Biggeri.

Estadio: Deportivo Maipú

Árbitro: Álvaro Carranza

Hora: 16

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas