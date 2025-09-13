Nico González debutó y marcó un gol en el triunfo del Atlético de Madrid

El conjunto local respondió pero la defensa merengue y Courtois se mostraron firmes para mantener la ventaja. El partido se complicó para el equipo de Xabi Alonso cuando Dean Huijsen fue expulsado por una dura falta sobre Oyarzábal. Sin embargo, el segundo golpe llegó antes del descanso cuando Güler amplió la ventaja tras una gran asistencia de Mbappé.

En el complemento, la Real Sociedad salió decidida a buscar el descuento y lo encontró cuando Oyarzábal convirtió de penal y finalmente, el Real Madrid, con Mastantuono en el banco, se quedó con tres puntos fundamentales que lo mantienen con puntaje ideal, sumando su cuarta victoria consecutiva en LaLiga.

Con 12 unidades, Real Madrid es líder en solitario y llega con confianza al debut en la Champions League frente al Olympique de Marsella.

Gol de Nico González en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid cortó su mala racha y venció 2-0 a Villarreal, quitándole el invicto en La Liga.

El equipo de Diego Simeone abrió el marcador temprano gracias a un error rival que Pablo Barrios transformó en gol y en el segundo tiempo, Nicolás González, en su debut, selló el resultado con un cabezazo tras centro de Marcos Llorente.

Con este triunfo, Atlético, que venía de tres fechas sin ganar, se acomoda en la tabla, mientras que el Submarino Amarillo sufrió su primera derrota de la temporada.

Por otro lado, en el primer turno de la jornada, el Getafe superó al Real Oviedo 2-0 con goles de Borja Mayoral y Mario Martín, y se posiciona momentáneamente en la tercera posición con nueve puntos.

La jornada seguirá este domingo con Celta-Girona; Levante-Betis; Osasuna-Rayo Vallecano y Barcelona-Valencia, mientras que el lunes jugarán Espanyol-Mallorca.