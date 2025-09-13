"Fuimos el equipo que más quiso ganar el partido, tuvimos las mejores intenciones y este es el camino. Queríamos ganar el partido y es importante destacar que tuvimos la primera valla invicta en nuestro proceso", afirmó el ex entrenador de Talleres de Córdoba.

El Tino se fue conforme con el juego que mostró el Tomba ante el Guapo: "Con los jugadores siempre trabajamos para buscar el arco rival. Desde el primer minuto impusimos nuestro juego y buscamos sorprender al rival por todos lados"

ribonetto 2

"Me voy conforme con el juego y creo que estamos levantando nuestro nivel. Hay que seguir trabajando, pero este es un equipo que tiene virtudes importantes", asumió.

Con respecto al planteo de Barracas Central, reconoció. "Sabíamos cómo iban a venir a jugar y éramos conscientes de que teníamos que estar concentrados porque son equipos que te pueden sorprender y te terminan ganando".

El DT destacó el punto obtenido este sábado ante Barracas Central: "De los últimos 6 puntos en juego hemos sumado 4, con la victoria de Platense y este punto. Ahora tenemos que conseguir una victoria ante Instituto en nuestra cancha".

Walter Ribonetto, entrenador de Godoy Cruz

Godoy Cruz tendrá un partido especial ante Instituto

Por la novena fecha el próximo domingo 21 de septiembre desde las 16.45 Godoy Cruz jugará ante Instituto de Córdoba, en el Feliciano Gambarte.

El equipo cordobés es dirigido por el Gato Oldrá y sus ayudantes son Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez, tres ídolos del Tomba.