El Tomba sigue sin poder ganar de local.

Foto: Martín Pravata/UNO

Godoy Cruz empató con Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte en el encuentro interzonal de la 8ª fecha del Torneo Clausura, buscando su primer triunfo en "casa".

El partido terminó empatado sin goles y el Tomba sigue sin poder ganar como local desde que volvió a su estadio.

godoy cruz barracas 5
Godoy Cruz no pudo con Barracas Central en el Gambarte.

El equipo dirigido por Walter Ribonetto fue superior en el primer tiempo frente a un rival que pese a estar puntero llegó con la idea de defenderse y no atacó mucho.

El Tomba fue el dueño del balón, pero no generó ocasiones claras para abrir el marcador y para colmo el árbitro Darío Herrera no cobró un claro penal contra el Indio Fernández.

godoy cruz barracas 6

El equipo dirigido por Walter Ribonetto fue superior, pero le faltó claridad en los metros finales y pese a algunos cambios no le encontró la vuelta al planteo rival.

Sobre el final se lo perdió de forma increíble Pascual debajo del arco y el Tomba sumó un punto con sabor a poco.

Con esta igualdad Godoy Cruz se ubica décimo con 7 puntos y a solo dos de Atlético Tucumán que hoy el último equipo que estaría clasificando a los playoffs.

En la tabla anual acumulada el Expreso suma 24 unidades y el próximo domingo volverá a jugar de local con Instituto, el equipo del Gato Oldrá, desde las 16.45.

