El equipo dirigido por Walter Ribonetto fue superior en el primer tiempo frente a un rival que pese a estar puntero llegó con la idea de defenderse y no atacó mucho.

El Tomba fue el dueño del balón, pero no generó ocasiones claras para abrir el marcador y para colmo el árbitro Darío Herrera no cobró un claro penal contra el Indio Fernández.

godoy cruz barracas 6 Foto: Martín Pravata/UNO

El equipo dirigido por Walter Ribonetto fue superior, pero le faltó claridad en los metros finales y pese a algunos cambios no le encontró la vuelta al planteo rival.

Sobre el final se lo perdió de forma increíble Pascual debajo del arco y el Tomba sumó un punto con sabor a poco.

Con esta igualdad Godoy Cruz se ubica décimo con 7 puntos y a solo dos de Atlético Tucumán que hoy el último equipo que estaría clasificando a los playoffs.

En la tabla anual acumulada el Expreso suma 24 unidades y el próximo domingo volverá a jugar de local con Instituto, el equipo del Gato Oldrá, desde las 16.45.