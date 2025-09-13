tordos liceo 1 Los Tordos terminó primero tras ganarle a Liceo. Foto: OK Rugby

Tercero terminó el Mendoza RC gracias a su victoria como visitante frente a San Juan RC por 22 a 13 que le permite llegar a 17 puntos y superar en la tabla a la U de San Juan (16), Liceo (15) y San Juan RC (14).

Embed - Mendoza Rugby Club on Instagram: "¡Ganó el Mendoza ! Gran victoria como visitante ante al San Juan RC por 22 a 13. Felicitaciones a todos los jugadores, staff y colaboradores. Orgullosos de ustedes. Vamos por más " View this post on Instagram A post shared by Mendoza Rugby Club (@mendoza_rugby_club_)

Entre esos cuatro equipos parece estar planteada la disputa de la clasificación a semifinales ya que más retrasado aparecen Banco Mendoza (10) y Teqüé (5) dos equipos que se enfrentaron con victoria para los de Chacras de Coria por 39 a 26.

Las posiciones del Top 8 del Regional del Oeste

Los Tordos 30 puntos

Marista 25

Mendoza RC 17

Universidad (San Juan) 16

Liceo 15

San Juan RC 14

Banco Mendoza 10

Teqüé 5

En la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.

Zona A: Los Tordos 30, Uni (San Juan) 16, Liceo 15 y Teqüé 5.

Zona B: Marista 25, Mendoza RC 17, San Juan RC 14 y Banco Mendoza 10.

La próxima fecha del Regional

La próxima fecha del Regional será el sábado 27 de septiembre o pasará directamente al 3 de octubre ya que el sábado 20 serán las semifinales y las reválidas del Torneo del Interior y el 27 es la final en la que podría estar Marista.

Los partidos de la primera fecha del denominado Final 4 Oro son: Zona A: Teqüé vs. Los Tordos y Uni (San Juan) vs. Liceo. Zona B: Banco Mendoza vs. Marista y Mendoza RC vs. San Juan RC.