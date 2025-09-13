tordos liceo 1
Los Tordos terminó primero tras ganarle a Liceo.
Foto: OK Rugby
Tercero terminó el Mendoza RC gracias a su victoria como visitante frente a San Juan RC por 22 a 13 que le permite llegar a 17 puntos y superar en la tabla a la U de San Juan (16), Liceo (15) y San Juan RC (14).
Entre esos cuatro equipos parece estar planteada la disputa de la clasificación a semifinales ya que más retrasado aparecen Banco Mendoza (10) y Teqüé (5) dos equipos que se enfrentaron con victoria para los de Chacras de Coria por 39 a 26.
Las posiciones del Top 8 del Regional del Oeste
- Los Tordos 30 puntos
- Marista 25
- Mendoza RC 17
- Universidad (San Juan) 16
- Liceo 15
- San Juan RC 14
- Banco Mendoza 10
- Teqüé 5
En la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.
- Zona A: Los Tordos 30, Uni (San Juan) 16, Liceo 15 y Teqüé 5.
- Zona B: Marista 25, Mendoza RC 17, San Juan RC 14 y Banco Mendoza 10.
La próxima fecha del Regional
La próxima fecha del Regional será el sábado 27 de septiembre o pasará directamente al 3 de octubre ya que el sábado 20 serán las semifinales y las reválidas del Torneo del Interior y el 27 es la final en la que podría estar Marista.
Los partidos de la primera fecha del denominado Final 4 Oro son: Zona A: Teqüé vs. Los Tordos y Uni (San Juan) vs. Liceo. Zona B: Banco Mendoza vs. Marista y Mendoza RC vs. San Juan RC.