Los Tordos ganó con lo justo.

Foto: OK Rugby

Los Pájaros llegaron a 9 partidos sin perder (12 si se tiene en cuenta el Torneo del Interior) pero tuvieron que trabajar hasta el final para aguantar la levantada de los Clavos que sufrieron su cuarta derrota consecutiva en el certamen.

Con esta victoria Los Tordos terminó primero con 30 puntos y segundo con 25 quedó Marista tras ganarle de manera contundente a Universidad de San Juan por 62 a 31.

Los Tordos termin&oacute; primero tras ganarle a Liceo.

Tercero terminó el Mendoza RC gracias a su victoria como visitante frente a San Juan RC por 22 a 13 que le permite llegar a 17 puntos y superar en la tabla a la U de San Juan (16), Liceo (15) y San Juan RC (14).

Entre esos cuatro equipos parece estar planteada la disputa de la clasificación a semifinales ya que más retrasado aparecen Banco Mendoza (10) y Teqüé (5) dos equipos que se enfrentaron con victoria para los de Chacras de Coria por 39 a 26.

Las posiciones del Top 8 del Regional del Oeste

  • Los Tordos 30 puntos
  • Marista 25
  • Mendoza RC 17
  • Universidad (San Juan) 16
  • Liceo 15
  • San Juan RC 14
  • Banco Mendoza 10
  • Teqüé 5

En la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.

  • Zona A: Los Tordos 30, Uni (San Juan) 16, Liceo 15 y Teqüé 5.
  • Zona B: Marista 25, Mendoza RC 17, San Juan RC 14 y Banco Mendoza 10.

La próxima fecha del Regional

La próxima fecha del Regional será el sábado 27 de septiembre o pasará directamente al 3 de octubre ya que el sábado 20 serán las semifinales y las reválidas del Torneo del Interior y el 27 es la final en la que podría estar Marista.

Los partidos de la primera fecha del denominado Final 4 Oro son: Zona A: Teqüé vs. Los Tordos y Uni (San Juan) vs. Liceo. Zona B: Banco Mendoza vs. Marista y Mendoza RC vs. San Juan RC.

