El bodegón barato de Buenos Aires

El lugar se llama Bodegón Parque y es un ícono de la zona. Usuarios de Google lo han descrito que tiene "comida con un toque casero y al mismo tiempo clásicos de bodegón", lo que lo convierte en el sitio ideal para disfrutar de distintos menúes que sin duda saciarán hasta al apetito más grande.

Casi todos los platos de este bodegón no superan los $20.000. Los más baratos son tartas de jamón y queso, de espinaca, de calabaza o de zapallitos por tan sólo $8.500. Luego, hay opciones de carne al horno, matambre a la pizza, albóndigas con puré, pastel de papas, bondiola a la barbacoa, costillitas de cerdo, pollo, filet de merluza o mejillones a la provenzal, entre otros.

bodegon parque 3 Albóndigas con puré, un plato típico de este bodegón. Foto: Google

El menú del bodegón Parque solamente tiene tres platos que superan los $20.000, aunque su precio no excede los $25.000. Se trata de un super lomo a la pimienta, del bife de chorizo o del ojo de bife.

Ubicado en la calle Marcos Sastre 3258, en el animado barrio de Villa del Parque, este bodegón es la elección perfecta para cualquiera que quiera disfrutar de una noche en Buenos Aires con buena comida y un ambiente excelente.