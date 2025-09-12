La comida que ofrece el popular bodegón de Barracas.

La comida que ofrece el popular bodegón de Barracas.

Foto: Google

Cuando buscás dónde disfrutar de una excelente comida en Buenos Aires, los bodegones son una de las primeras opciones que se te vienen a la mente. En esta vasta oferta, hay un lugar en particular que se destaca por una gigante milanesa para compartir, un plato que no te podés perder.

Este bodegón, situado en una de las zonas más vibrantes de la provincia de Buenos Aires, atrae a una clientela fiel, y no solo por su ubicación privilegiada. Su principal atractivo es un plato único, difícil de encontrar en otros restaurantes a un precio tan conveniente que será seductor para visitarlo.

bodegon flor de barracas 2
Uno de los platos que se destaca de este bodegón.

Uno de los platos que se destaca de este bodegón.

El bodegón que ofrece "flor de milanga"

El bodegón en cuestión se llama Flor de Barracas y su nombre tiene mucho que ver con este plato y con la ubicación de este local gastronómico. Usuarios de Google lo describen como un lugar con un “comida espectacular y excelente atención de personal". Es el sitio perfecto para disfrutar de una milanesa que, sin duda, dejará satisfecho al más hambriento.

El plato estrella, llamado Flor de Milanga, tiene un precio de $29.000 y es ideal para compartir. Se trata de una milanesa de tamaño generoso que alcanza a menos para 2 comensales. Tiene queso, arveja, morrones, panceta y huevos fritos, además de venir acompañada por una guarnición de papas fritas.

bodegon flor de barracas 3
El bodegón Flor de Barracas, un clásico.

El bodegón Flor de Barracas, un clásico.

Además de su famosa milanesa gigante, Flor de Barracas ofrece un menú muy variado. Podés encontrar una amplia selección de pastas con diferentes salsas, picadas de fiambres y hasta opciones de milanesas vegetarianas -puede ser de calabaza o berenjena-.

Ubicado en la avenida Suárez 2095, en el barrio de Barracas, este bodegón es el lugar perfecto para cualquiera que quiera disfrutar de una noche inolvidable en Buenos Aires, con deliciosa comida y un ambiente animado. Sin lugar a dudas, un imperdible para propios y turistas.

Temas relacionados:

Te puede interesar