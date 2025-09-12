El bodegón que ofrece "flor de milanga"

El bodegón en cuestión se llama Flor de Barracas y su nombre tiene mucho que ver con este plato y con la ubicación de este local gastronómico. Usuarios de Google lo describen como un lugar con un “comida espectacular y excelente atención de personal". Es el sitio perfecto para disfrutar de una milanesa que, sin duda, dejará satisfecho al más hambriento.

El plato estrella, llamado Flor de Milanga, tiene un precio de $29.000 y es ideal para compartir. Se trata de una milanesa de tamaño generoso que alcanza a menos para 2 comensales. Tiene queso, arveja, morrones, panceta y huevos fritos, además de venir acompañada por una guarnición de papas fritas.

bodegon flor de barracas 3 El bodegón Flor de Barracas, un clásico. Foto: Google

Además de su famosa milanesa gigante, Flor de Barracas ofrece un menú muy variado. Podés encontrar una amplia selección de pastas con diferentes salsas, picadas de fiambres y hasta opciones de milanesas vegetarianas -puede ser de calabaza o berenjena-.

Ubicado en la avenida Suárez 2095, en el barrio de Barracas, este bodegón es el lugar perfecto para cualquiera que quiera disfrutar de una noche inolvidable en Buenos Aires, con deliciosa comida y un ambiente animado. Sin lugar a dudas, un imperdible para propios y turistas.