La empanada gallega es un clásico de este bodegón

Foto: Google

La gastronomía representa una excelente elección para muchos turistas, especialmente en Argentina y en Buenos Aires, donde los bodegones ocupan un lugar central. Algunos son tan famosos que se consideran paradas obligatorias. Este local es un ejemplo perfecto, ya que es uno de los mejores en un plato en particular: la empanada gallega.

Este bodegón está ubicado en Buenos Aires, y quienes lo visitan le han otorgado una alta calificación en Google, llegando a tener 4.3 estrellas sobre un total de 5. Solo tienes que ir, pedir un buen plato de empanada gallega y decidir por ti mismo si realmente es tan bueno como dicen.

El bodegón se destaca por su comida española

El bodegón que ofrece empanada gallega

El nombre de este bodegón es muy seductor ya que se denomina como La Gran Taberna. Este icónico restaurante, que un comensal consideró en su reseña de Google como “uno de los mejores bodegones que probé, muy recomendable”, lo que garantiza que es el sitio ideal para reunirse en familia y saborear una comida argentina excepcional.

En cuanto a los precios de este bodegón, se consideran bastante estándar. Con un presupuesto que va de $12.000 se puedes pedir un plato generoso de comida tradicional como la empanada gallega, ese gigante de masa que viene relleno de atún y otros elementos que elevan su sabor a otro nivel.

El bodegón tiene variedades en mariscos

La Gran Taberna también ofrece un menú variado. Su carta tradicional incluye opciones difíciles de encontrar en otro bodegón como lo son el cordero patagónica, pato a la naranja, conejo la jerez, lechón a la parrilla, chivito a la calabresa y liebre a la cazadora.

¿Se te antoja probarlo? Entonces deberías visitar este bodegón en calle Combate de Los Pozos 95, nada más ni nada menos que en las inmediaciones del Congreso de la Nación, uno de los lugares más conocidos en Buenos Aires para disfrutar de la vida nocturna, la comida y, si quieres, algunas bebidas.

