En cuanto a los precios de este bodegón, se consideran bastante estándar. Con un presupuesto que va de $12.000 se puedes pedir un plato generoso de comida tradicional como la empanada gallega, ese gigante de masa que viene relleno de atún y otros elementos que elevan su sabor a otro nivel.

bodegon la gran taberna 2 El bodegón tiene variedades en mariscos Foto: Google

La Gran Taberna también ofrece un menú variado. Su carta tradicional incluye opciones difíciles de encontrar en otro bodegón como lo son el cordero patagónica, pato a la naranja, conejo la jerez, lechón a la parrilla, chivito a la calabresa y liebre a la cazadora.

¿Se te antoja probarlo? Entonces deberías visitar este bodegón en calle Combate de Los Pozos 95, nada más ni nada menos que en las inmediaciones del Congreso de la Nación, uno de los lugares más conocidos en Buenos Aires para disfrutar de la vida nocturna, la comida y, si quieres, algunas bebidas.