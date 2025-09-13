Los Pumas, con González e Isgró, vencieron a Australia en el Rugby Championship

El inicio fue muy atractivo porque el seleccionado nacional abrió el marcador con un penal de Santiago Carreras, la respuesta de los Wallabies fue contundente con un try de Joseph Aukuso Suaalii convertido por Tane Edmed y casi de inmediato Julián Montoya, en su partido número 50 como capitán argentino, tapó una patada y llegó primero al rebote para apoyar en el ingoal. La conversión del cordobés Carreras puso las cosas 10 a 7.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1966720512815493451&partner=&hide_thread=false Saberse el reglamento

Nivel: Julián Montoya.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/0N8A6PCgSM — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 13, 2025

Tal como en el partido de la semana pasada, el ritmo fue muy intenso y de ida a vuelta, contexto en el que Los Pumas se estiraron la ventaja con otro penal de Carreras y luego zafaron cuando Rob Valetini perdió la pelota justo antes de apoyar en el ingoal.

54783567513_3be3bba0b4_k Montoya hizo el primer try argentino.

Con un hombre más por tarjeta amarilla a Max Jorgensen, el equipo argentino golpeó las puertas de su segundo try, pero no pudo concretar un par de oportunidades claras por errores propios y buena gestión defensiva de los locales. De todos modos pudo sumar con un nuevo penal para sacar una ventaja de 16 a 7 a los 25'.

54782460767_2a74292a78_k Santiago Carreras fue el goleador argentino.

En los 15' finales del primer tiempo, Los Pumas tampoco pudieron concretar un par de muy buenos ataques para estirar la ventaja, pero al menos sumaron con otro penal de Carreras y se fueron al descanso con una merecida diferencia de 12 puntos (19-7).

Otro penal de Santiago Carreras aumentó la distancia (22-7) en el inicio del complemento y a esa altura el desafío para Argentina era poder sostener el rendimiento y el resultado para evitar que el rival reaccione de la manera en que lo hizo la semana pasada.

54783611209_101d3db555_k Isgró jugó un muy buen partido.

Con media hora por jugar Contepomi hizo 4 cambios buscando mantener la intensidad, Carreras sumó con otro penal (25-7) y acto seguido en vez de ir a los palos buscó el line, pero una vez más Los Pumas no pudieron llegar al try.

Los Pumas tenían el dominio del partido, pero no podían marcar un try para rubricarlo. De todas maneras Carreras estuvo infalible a los palos y aumentó la diferencia en el marcador (28-7) antes de irse amonestado cuando todavía faltaban 15'.

54782532047_9c513f4320_k Mallía, una de las figuras, resiste un tackle australiano.

Andrew Kellaway aprovechó la ventaja numérica para apoyar el segundo try australiano, el ingresado O'Connor sumó la conversión y de salida llegó otra conquista de Filipo Daugunu y faltando 12' los Wallabies estaban en partido ya que solo perdían por 9 puntos (28-19).

Los Pumas tuvieron un penal en campo rival y buscaron el line para sentenciar el partido con un try, pero entre la defensa rival y algún error propio dejaron con vida a los Wallabies para los minutos finales.

54783611204_6185707835_k Mateo Carreras embiste y Gonzalo García está cerca. Los tucumanos jugaron muy bien.

El final, con los dos equipos exhaustos, fue dramático: los australianos marcaron un try polémico a través de Daugunu (hubo un pase hacia adelante) para quedar a solo dos puntos (28-26) e ir por la hazaña, pero la defensa argentina recuperó la última pelota y aseguró una victoria demasiado sufrida para lo que fue el desarrollo del encuentro.

Las posiciones del Rugby Championship 2025

1- Nueva Zelanda 10

2- Australia 10

3- Argentina 9

4- Sudáfrica 5

El Rugby Championship 2025

1ra. fecha

Sudáfrica 22-38 Australia

Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

Sudáfrica 30 - Australia 22

Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

Australia 28 - Argentina 24

Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

13 de septiembre

Australia 26 - Argentina 28

04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

02:05 Nueva Zelanda - Australia

12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

06:45 Australia - Nueva Zelanda

10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.