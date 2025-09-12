Cómo quedó Independiente Rivadavia en el Clausura y en la tabla anual faltando 8 fechas

Cuando aún hay varios equipos que tienen que completar la 8va. fecha, el equipo de Alfredo Berti quedó en el puesto 13 del Grupo A con 8 puntos (ganó 2, empató 2 y perdió 4) pero por ahora está a solo dos puntos de la zona de clasificación a los playoffs ya que Banfield está 8vo. con 10 unidades.

En la tabla anual el panorama es similar ya que los azules hoy están en el puesto 11, fuera del lote de los que se estarían clasificando a la Copa Sudamericana, pero con 35 puntos iguala a Racing que está 9no. (se estaría clasificando) y Tigre que aún debe jugar en esta fecha.

Embed - BOU VOLVIÓ AL GOL para darle el TRIUNFO a LANÚS | #Lanus 1-0 #IndependienteRivadavia | Resumen

La Lepra sigue en la pelea por cumplir sus objetivos

Está de más decir que la derrota no ayuda a que Independiente Rivadavia se acerque a sus dos grandes objetivos, pero también está claro que está todo muy apretado, la diferencia con los de arriba es escasa y la Lepra está en condiciones de sumar los puntos necesarios en las últimas 8 fechas.

independiente rivadavia lanus 2 El equipo de Alfredo Berti aún está cerca de sus objetivos con 8 fechas por jugar.

Cumplida la mitad de la fase regular el conjunto del Parque está a solo dos puntos de meterse en los playoffs y a uno de los puestos de clasificación a una copa internacional, es decir que sus chances están prácticamente intactas.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura