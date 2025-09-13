El encuentro contará con el arbitraje del sanjuanino Pablo Federico Núñez y el Celeste, que viene de perder de visitante ante Atlético San Martín, se ubica último sin puntos ya que perdió los ocho partidos que disputó en la Fase Reválida.

El conjunto de calle Boedo acumula 11 derrotas seguidas en el Federal A y de los 24 partidos que disputó en la temporada perdió 20, ganó dos y empató dos.

concentrados gutiérrez. Guillermo brown

En este último encuentro Gutiérrez jugará con muchos juveniles tal como lo viene haciendo desde hace algunas fechas cuando perdió la categoría.

La última victoria de Gutiérrez Sport Club

La última victoria de Gutiérrez Sport Club fue el 16 de junio ante Huracán Las Heras en condición de visitante por 2 a 1, por la 14ta. fecha de la Zona 2 del Federal A.

Guillermo Brown es el líder con 15 puntos y está clasificado a la siguiente instancia del torneo, pero buscará ganar para asegurarse el primer lugar del grupo.

La Banda lleva tres triunfos seguidos y viene de ganarle de local a Juventud Unida de San Luis por 2 a 0.

Probables formaciones

Gutiérrez Sport Club: Damián Cebreiro; Joaquín Gutierre, Lucas Funes, Luciano Mad, Juan Ávila; Nicolás Alí, Gerónimo Navarro,Nabil Pérez y Gonzalo Olivares; Leonel Sambay y Nahuel Páez. DT: Rodrigo Alessandrello.

Guillermo Brown : Matías Soria; Axel Kostelak, Renzo Paparelli, Danilo Actis, Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero, Marcos Giménez, Alan Silva; Leonardo González, Matías Persia. DT: Emanuel Tripodi.

Estadio: Gutiérrez Sport Club

Árbitro: Pablo Federico Núñez (Liga: San Juan)

Hora: 15