El sentido gesto del plantel de Independiente Rivadavia en la previa del Superclásico mendocino

Daniel Vila En esta oportunidad Daniel Vila no pudo estar presente en el triunfo de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

El emocionante gesto del plantel de Independiente Rivadavia

Antes de cada partido de la Liga Profesional los planteles forman frente a los fotógrafos para que logren captar el once inicial. Pero en el Superclásico mendocino se dio una particularidad que sorprendió a todos.

Dejando de lado los protocolos, titulares y suplentes ingresaron al rectángulo verde con un cartel dirigido a Daniel Vila que decía: "Daniel presente".

Tal como había anticipado Agustín Vila, el máximo dirigente del conjunto azul no pudo asistir por motivos de salud (fue intervenido en su columna y se encuentra en plena recuperación). No obstante, siguió el partido desde su domicilio a través de la transmisión televisiva.

Independiente Rivadavia La Lepra venció al Lobo en el Gargantini. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Es por eso que los jugadores decidieron parar la pelota para manifestarle su apoyo al presidente en una tarde que, finalmente, representó una fiesta redonda para el pueblo Leproso.

El reposo de Daniel Vila y su vínculo con Independiente Rivadavia

Agustín Vila fue parte de la conferencia de prensa que se realizó el viernes en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invitados por Ulpiano Suarez donde también participaron referentes de Independiente Rivadavia y Gimnasia.

Allí Agustín anticipó la ausencia de Daniel Vila: "Saben que el club lo dirige mi padre, quien por una cuestión de salud no va a poder estar. Está bien, solamente tiene que hacer reposo. Le da bronca no poder participar, pero está bien de salud".

agustin-daniel-vila El abrazo entre padre e hijo y una pasión: Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Además, reflexionó sobre cómo es vivir el día a día de Independiente Rivadavia junto a su padre: "Estoy muy contento de haber estado en este club formándonos desde hace casi más de 15 años. Haber pasado todas las vicisitudes desde el Argentino al Nacional".

"El ascenso, la Copa Argentina y ahora estar jugando la Libertadores, poder vivirlo junto a mi padre es una de las cosas más importantes y emotivas que va a pasar en la vida", concluyó Agustín Vila.