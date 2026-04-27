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Una fiesta incompleta

El sentido gesto del plantel de Independiente Rivadavia en la previa del Superclásico mendocino

El Estadio Bautista Gargantini fue una fiesta, pero los jugadores de Independiente Rivadavia pararon la pelota para emitir un sentido mensaje

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El plantel de Independiente Rivadavia fue protagonista de un emocionante momento antes del partido al mandarle un mensaje a Daniel Vila.

El plantel de Independiente Rivadavia fue protagonista de un emocionante momento antes del partido al mandarle un mensaje a Daniel Vila.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El Superclásico mendocino quedará guardado en la memoria de los hinchas de Independiente Rivadavia no solo por el resultado deportivo, sino por la fuerte carga emotiva que rodeó al encuentro. En un estadio Bautista Gargantini colmado, la Lepra goleó a Gimnasia, pero las miradas también se posaron en un lugar que estaba vacío: el de su presidente, Daniel Vila.

El dirigente no asistió al Parque General San Martín para acompañar al club de sus amores, al menos de forma física, ya que se encuentra en pleno proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica programada.

Sin embargo, su presencia se sintió en el estadio ya que fueron los propios jugadores quienes transmitieron un mensaje de unidad y apoyo.

Daniel Vila
En esta oportunidad Daniel Vila no pudo estar presente en el triunfo de Independiente Rivadavia.

En esta oportunidad Daniel Vila no pudo estar presente en el triunfo de Independiente Rivadavia.

El emocionante gesto del plantel de Independiente Rivadavia

Antes de cada partido de la Liga Profesional los planteles forman frente a los fotógrafos para que logren captar el once inicial. Pero en el Superclásico mendocino se dio una particularidad que sorprendió a todos.

Dejando de lado los protocolos, titulares y suplentes ingresaron al rectángulo verde con un cartel dirigido a Daniel Vila que decía: "Daniel presente".

Tal como había anticipado Agustín Vila, el máximo dirigente del conjunto azul no pudo asistir por motivos de salud (fue intervenido en su columna y se encuentra en plena recuperación). No obstante, siguió el partido desde su domicilio a través de la transmisión televisiva.

Independiente Rivadavia
La Lepra venci&oacute; al Lobo en el Gargantini.

La Lepra venció al Lobo en el Gargantini.

Es por eso que los jugadores decidieron parar la pelota para manifestarle su apoyo al presidente en una tarde que, finalmente, representó una fiesta redonda para el pueblo Leproso.

El reposo de Daniel Vila y su vínculo con Independiente Rivadavia

Agustín Vila fue parte de la conferencia de prensa que se realizó el viernes en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invitados por Ulpiano Suarez donde también participaron referentes de Independiente Rivadavia y Gimnasia.

Allí Agustín anticipó la ausencia de Daniel Vila: "Saben que el club lo dirige mi padre, quien por una cuestión de salud no va a poder estar. Está bien, solamente tiene que hacer reposo. Le da bronca no poder participar, pero está bien de salud".

agustin-daniel-vila
El abrazo entre padre e hijo y una pasión: Independiente Rivadavia.

El abrazo entre padre e hijo y una pasión: Independiente Rivadavia.

Además, reflexionó sobre cómo es vivir el día a día de Independiente Rivadavia junto a su padre: "Estoy muy contento de haber estado en este club formándonos desde hace casi más de 15 años. Haber pasado todas las vicisitudes desde el Argentino al Nacional".

"El ascenso, la Copa Argentina y ahora estar jugando la Libertadores, poder vivirlo junto a mi padre es una de las cosas más importantes y emotivas que va a pasar en la vida", concluyó Agustín Vila.

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