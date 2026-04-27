Ramón Díaz, a fondo: el elogio para Independiente Rivadavia, su salida de River y el reclamo para Gallardo

"Me hubiera gustado que él, cuando estaba en Arabia, me llamara para preguntarme cómo era. Lo hubiera aconsejado. No sé por qué me llamó. Lo conozco mucho, lo ayudé muchísimo en su etapa como jugador", dijo Ramón sobre Gallardo.

Luego apuntó contra la dirigencia millonaria al decir: "La última vez que fui a la cancha de River fue en el campeonato del 2014 que ganamos. Si me invitan al Monumental, voy. Pero no me gusta aparecer solo si no me invitan. Hay que dejar trabajar al entrenador tranquilo, que el que está se sienta cómodo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048807508303663156&partner=&hide_thread=false "EL MÁS GRANDE QUE VI... DIEGO Y ORTEGA"



Ramón Díaz elogió al Burrito, a quien ubicó solamente por detrás de MARADONA. Que dupla el Pelado y el Jujeño en River...



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Sobre su salida del Millonario en el 2014, dijo: "Son momentos, son decisiones. Me gusta que, cuando conseguís los logros, la gente te recuerde por eso. No me hubiera gustado irme con un fracaso, más con la historia que tenemos en ese club".

El elogio de Ramón Díaz para Independiente Rivadavia

El DT de 66 años les tiró flores al Granate y la Lepra, que son los equipos de este tierra que ganaron recientemente en Brasil. "Si hablamos de los resultados que hemos conseguido los argentinos hay que destacar lo de Lanús. También es muy importante lo que está haciendo Independiente Rivadavia, que ganó en Brasil (superó al Fluminense por la Copa Libertadores), porque no es fácil ganar ahí", enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048818473594225132&partner=&hide_thread=false "ME HUBIERA GUSTADO DIRIGIR A ROMÁN PERO NO QUISO VENIR A RIVER. TUVO LA POSIBILIDAD, PERO SE FUE A OTRO LADO"



De un genio a otro: Ramón Díaz sobre Riquelme



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Otras frases de Ramón Díaz:

El elogio para Chacho Coudet: "Es un profesional increíble, lo va a resolver, lo va a dar vuelta. El equipo está mejorando, necesita tiempo. El equipo no lo armó él. Tiene mucha visión, ganó cosas. Hay que apoyarlo. Hay que darle tiempo", señaló.

La actualidad de River. "No sé si está mal armado el plantel. La gente de River tiene que saber que el jugador necesita tiempo para adaptarse, por las presiones, lo que es el club... River siempre fue vendedor, no comprador: hace crecer a los jóvenes, trabaja... Ahora hay más facilidades económicas", tiró el riojano.

independiente rivadavia fluminense 1 Independiente Rivadavia logró un triunfo histórico ante Fluminense en Brasil. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Habló bien de Juan Román Riquelme. "Es un genio, para mí es un genio, es un crack; además, por todo lo que le ha dado al fútbol argentino, por la historia que tiene. Hay que tener mucho respeto por la historia que tiene", admitió.