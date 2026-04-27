En el entramado silencioso del comercio global, donde los granos viajan miles de kilómetros antes de convertirse en alimento, China volvió a Mirar hacia América del Sur para asegurar su abastecimiento de maíz. No se trata de un giro abrupto, sino de una estrategia que combina previsión, geopolítica y una necesidad concreta: sostener la enorme demanda de su industria de alimentación animal.
Durante años, China dependió en gran medida de Estados Unidos como proveedor principal. Sin embargo, las tensiones comerciales y la volatilidad de los mercados internacionales llevaron a Beijing a diversificar sus fuentes de suministro. En ese proceso, América del Sur comenzó a ganar protagonismo.
China recibe maíz de un país de América del Sur por primera vez en una década y abre una nueva etapa comercial
Argentina concretará por primera vez en más de una década un embarque de maíz hacia China, marcando la apertura de un nuevo corredor comercial entre ambos países tras la aprobación de los protocolos fitosanitarios que habían limitado el comercio. El envío será de 34.000 toneladas, operado por Cofco International desde su terminal en Timbúes (Santa Fe), a bordo del buque MV Rooster.
Con este cargamento se inaugura formalmente el acceso del maíz argentino al mercado de China, principalmente orientado a la alimentación animal. Ya en diciembre se había realizado un primer envío de trigo, lo que anticipó esta nueva etapa. La habilitación llega luego de años de restricciones vinculadas a diferencias en aprobaciones biotecnológicas y requisitos sanitarios.
Por que esta compra de China es importante
- China es uno de los mayores importadores de granos del mundo, especialmente para alimentación animal. Acceder de forma regular a ese destino significa una demanda mucho más estable y de gran volumen para el maíz argentino.
- Mejora la posición exportadora del país. Argentina ya es uno de los principales exportadores globales de maíz, pero sumar a China como comprador directo diversifica mercados y reduce la dependencia de otros destinos más tradicionales.
- Rompe una restricción que duró más de una década. Durante años, el comercio estuvo limitado por barreras fitosanitarias y diferencias en regulaciones biotecnológicas. Superar eso implica que Argentina logró alinearse con los estándares exigidos por China, lo que facilita futuros envíos.
- Puede impactar en la economía local. Más demanda externa suele traducirse en mejores precios internacionales y más incentivos para producir, algo relevante en un contexto donde se proyectan cosechas récord.
- Muestra que este país de América del Sur está reinsertándose o ampliando su presencia en cadenas globales de alimentos, especialmente en Asia, que es hoy uno de los centros de mayor crecimiento del consumo mundial.