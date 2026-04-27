China recibe maíz de un país de América del Sur por primera vez en una década y abre una nueva etapa comercial

Argentina concretará por primera vez en más de una década un embarque de maíz hacia China, marcando la apertura de un nuevo corredor comercial entre ambos países tras la aprobación de los protocolos fitosanitarios que habían limitado el comercio. El envío será de 34.000 toneladas, operado por Cofco International desde su terminal en Timbúes (Santa Fe), a bordo del buque MV Rooster.

Con este cargamento se inaugura formalmente el acceso del maíz argentino al mercado de China, principalmente orientado a la alimentación animal. Ya en diciembre se había realizado un primer envío de trigo, lo que anticipó esta nueva etapa. La habilitación llega luego de años de restricciones vinculadas a diferencias en aprobaciones biotecnológicas y requisitos sanitarios.

Maiz china (1)

Por que esta compra de China es importante