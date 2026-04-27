El fascinante fenómeno astronómico en la Luna que sorprenderá a todos en mayo

Luna de las Flores, el fenómeno astronómico que destaca en mayo

A diferencia de las superlunas que suelen acaparar los titulares por su gran tamaño, este mes presenciaremos el efecto contrario. La Luna se encontrará en su apogeo, el punto de su órbita más alejado de la Tierra.

Todo comenzará el primero de mayo próximo, cuando el evento hará que el satélite se perciba un 5% más pequeño y un 10% menos brillante de lo habitual. Aunque para el ojo inexperto pueda parecer una Luna llena común, los observadores del cielo nocturno notarán una nitidez y una luz mucho más tenue.

Lo que realmente sorprenderá a todos en mayo es la frecuencia. Al producirse la primera Luna llena justo al iniciar el mes, el ciclo lunar permitirá que el 31 de mayo se produzca una segunda Luna llena, denominada popularmente como Luna Azul.

microluna llena signos 3.jpg Este fenómeno astronómico desencadenará otro evento fascinante.

La sorpresa se da en que es xtremadamente raro que un mismo mes concentre dos eventos de esta magnitud, convirtiendo a mayo en el periodo más importante del año para la astronomía aficionada.

Para ver este fenómeno astronómico, lo bueno es que no es necesario disponer de equipo profesional, siempre y cuando las condiciones en el cielo también acompañen.

3 consejos para disfrutar de esta experiencia