Descubrieron seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

Un hallazgo médico sin precedentes sacudió esta semana los registros del sistema sanitario argentino. El Hospital Nacional Posadas confirmó la detección de seis personas con el grupo sanguíneo Gerbich negativo, una variante tan extraña que su identificación representa un hito para la medicina transfusional en la región.

El descubrimiento se produjo tras un riguroso proceso de validación molecular realizado en conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, el máximo centro de referencia global en la materia.

La relevancia de este caso radica en la extrema dificultad para encontrar donantes compatibles. Los grupos sanguíneos raros se presentan en menos de una persona por cada mil, y en variantes como el Gerbich, la estadística puede caer a un caso entre millones.

Este fenotipo se define por la ausencia de antígenos Gerbich en los glóbulos rojos, una característica que, de no ser detectada a tiempo, puede convertir una transfusión de rutina en una situación de riesgo mortal debido a reacciones inmunológicas severas.

El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas, institución que ya concentra más de la mitad de los donantes con fenotipos poco frecuentes en el país, lideró la investigación mediante estudios serológicos de alta complejidad.

Según detalló un informe del Ministerio de Salud, entre los seis casos confirmados se encuentran tres mujeres embarazadas.

Este dato no es menor: la identificación temprana en pacientes gestantes es una herramienta vital para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido, una afección donde los anticuerpos de la madre atacan las células sanguíneas del bebé.

La alianza estratégica con Japón no solo sirvió para convalidar los resultados bajo estándares internacionales, sino que marcó el inicio de una nueva etapa para la ciencia local.

sangre

A partir de esta experiencia, el Hospital Posadas comenzó a desarrollar tecnología molecular propia para diagnosticar estos perfiles de forma autónoma.

El objetivo es reducir la dependencia de laboratorios extranjeros y acelerar los tiempos de respuesta ante pacientes que requieren sangre específica.

Con este avance, Argentina logra posicionarse en la vanguardia de la inmunohematología global, garantizando un sistema de salud más seguro y preciso para quienes portan rarezas genéticas en sus venas.