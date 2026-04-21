Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de meteoros en el cielo nocturno de abril

En este horario, el radiante de las Líridas (el punto en el cielo de donde parecen surgir los meteoros) se encuentra a una altura considerable. Además, en este fenómeno astronómico se dará que la Luna se ocultará temprano, dejando un lienzo oscuro y perfecto para la observación.

Las Líridas son conocidas por ser meteoros rápidos y brillantes, que a menudo dejan tras de sí estelas de gas ionizado que permanecen visibles durante unos segundos. Con una frecuencia de entre 15 y 20 meteoros por hora en su pico máximo, esta lluvia es la oportunidad perfecta para estudios y para aficionados de la astronomía.

lluvia de estrellas, astronomia Este fenómeno astronómico no se repetirá hasta el próximo año.

Prepárate, busca un abrigo y asegúrate de estar despierto en la madrugada; el cielo de abril tiene preparada una función que no se repetirá hasta el próximo año.

Consejos para ver a este fenómeno astronómico