Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de meteoros en el cielo nocturno de abril

El calendario astronómico de 2026 nos regala uno de los espectáculos más antiguos y bellos observados por la humanidad. Se trata de las Líridas, una lluvia de meteoros que promete iluminar el cielo nocturno durante las próximas horas.
Este fenómeno astronómico, que ocurre cada año cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa C/1861 G1 (Thatcher), alcanzará su punto de máxima actividad entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril. Como en todo evento, hay una hora exacta para apreciarlo mejor.
Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de meteoros Líridas en el cielo
Para quienes se encuentran en el hemisferio sur, y particularmente en zonas como Mendoza, la mejor hora para iniciar la observación será a partir de las 02:00 a.m. del miércoles 22 de abril.
En este horario, el radiante de las Líridas (el punto en el cielo de donde parecen surgir los meteoros) se encuentra a una altura considerable. Además, en este fenómeno astronómico se dará que la Luna se ocultará temprano, dejando un lienzo oscuro y perfecto para la observación.
Las Líridas son conocidas por ser meteoros rápidos y brillantes, que a menudo dejan tras de sí estelas de gas ionizado que permanecen visibles durante unos segundos. Con una frecuencia de entre 15 y 20 meteoros por hora en su pico máximo, esta lluvia es la oportunidad perfecta para estudios y para aficionados de la astronomía.
Prepárate, busca un abrigo y asegúrate de estar despierto en la madrugada; el cielo de abril tiene preparada una función que no se repetirá hasta el próximo año.
Consejos para ver a este fenómeno astronómico
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Aléjate de la contaminación lumínica: la luz de las ciudades es el mayor enemigo de los meteoros. Busca zonas rurales o descampados donde el cielo sea lo más profundo posible.
Paciencia y adaptación: tus ojos necesitan aproximadamente 20 o 30 minutos para acostumbrarse a la oscuridad. Una vez adaptados, podrás percibir hasta los trazos más débiles.
Hacia dónde mirar: aunque los meteoros parecen provenir de la constelación de Lyra, pueden aparecer en cualquier parte del firmamento. Lo ideal es recostarse y tener una visión amplia.