Champions League: dónde ver PSG vs Bayern Múnich y Atlético Madrid vs Arsenal por TV y celular

Champions League: dónde ver PSG vs Bayern Múnich por TV y celular

El martes 28 a partir de las 16 se disputará el partido de ida de las semifinales de la Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich en el Parc des Princes, en Francia.

El conjunto francés viene de eliminar al Chelsea con un global de 8 a 2 por los octavos de final y al Liverpool por 4 a 0 en los cuartos; por su lado, los alemanes hicieron lo propio con el Atalanta (10 a 2) y con el Real Madrid (6 a 4).

El encuentro puede verse a través de la pantalla de Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium. El partido de vuelta se realizará el miércoles 6 de mayo a las 16 en el Allianz Arena, Alemania.

Diego Simeone Giuliano Simeone.jpg Diego Simeone sueña con su primera Champions League.

El Atlético Madrid recibe al Arsenal en las semifinales de Champions League

El miércoles 29 desde las 16 será el turno del Atlético Madrid y el Arsenal, quienes disputarán su primer partido por las semifinales en el estadio Riyadh Air Metropolitano, España.

Los dirigidos por el Cholo Simeone debieron jugar los 16avos de final donde vencieron al Brujas por 7 a 4, en octavos dejaron en el camino al Tottenham (7 a 5) y en cuartos al Barcelona por 3 a 2; los ingleses vencieron 3 a 1 al Bayern Múnich en octavos y al Sporting Lisboa con un ajustado 1 a 0.

El partido se transmitirá a través de Fox Sports, ESPN, Disney+ Premium; el encuentro de vuelta se disputará el martes 6 de mayo desde las 16 en el estadio Emirates Stadium, Inglaterra.

Puskás Aréna de Budapest, Hungría. La final de la Champions League se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿Cuándo y dónde se juega la gran final de la Champions League?

Los dos equipos que logren superar esta instancia se verán las caras en el partido definitivo por la gloria eterna. La final de la Champions League se disputará el sábado 30 de mayo desde las 13 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.