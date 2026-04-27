Juan Cruz Yacopini mostró su "pijamada" con el baterista de Catupecu Machu y sorprendió a todos en redes

En los últimos días, el piloto había emocionado al mostrarse por primera vez de pie durante su tratamiento en el Instituto Fleni, un avance significativo dentro de su recuperación.

Ese proceso incluye trabajo diario con médicos, kinesiólogos y especialistas, además del acompañamiento permanente de su familia y entorno cercano.

Una “pijamada” que sorprendió en redes

En ese contexto, el piloto publicó una serie de imágenes con un tono completamente distinto: una noche relajada junto a su amigo, el músico Nicolás Meardi.

El posteo estuvo acompañado por el mensaje: “Buen domingo para todos, buen comienzo de semana”, mostrando un momento cotidiano en medio de una etapa compleja.

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Nicolás Meardi, el músico que lo acompaña

El músico integrante de Catupecu Machu, apareció en las imágenes junto a Juan Cruz Yacopini y llamó la atención de los seguidores por su presencia en un contexto completamente distinto al habitual.

Más allá de su trayectoria en la música, en este caso se mostró como parte del entorno cercano del piloto, y lo acompaña durante su proceso de recuperación.

En los videos se pudo ver cómo lo asistió en los preparativos antes de descansar, ayudándolo a estar cómodo, en una escena que reflejó cercanía, confianza y apoyo en un momento clave.

El gesto no pasó desapercibido: las imágenes combinaron humor, complicidad y el costado más humano de la rehabilitación, dejando ver la importancia del acompañamiento en esta etapa.

Nicolás Meardi, baterista de Catupecu Machu Nicolás Meardi, baterista de Catupecu Machu

El rol clave del entorno en su recuperación

Desde el accidente, Yacopini destacó en reiteradas ocasiones que su evolución no es solo individual, sino también resultado del apoyo de quienes lo rodean.

En sus propios posteos, el piloto remarcó la importancia de médicos y especialistas, su familia y sus amigos.

Ese acompañamiento se volvió fundamental en un proceso que exige constancia, esfuerzo y contención emocional.

Juan Cruz Yacopini y su proceso de recuperación Juan Cruz Yacopini acompañado desde el principio en su proceso de recuperación.

Una nueva etapa, más allá del deporte

Lejos de la competencia, el piloto transita hoy una de las etapas más desafiantes de su vida, enfocada en recuperar movilidad y autonomía.

En ese camino, cada publicación funciona como una señal de avance, pero también como una forma de mantener el vínculo con sus seguidores, quienes siguen de cerca su evolución.