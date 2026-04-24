El reposo de Daniel Vila y su historia con Independiente Rivadavia

La ausencia de Daniel Vila fue el primer tema abordado. Agustín llevó tranquilidad al pueblo leproso explicando que el actual presidente se encuentra bien y bajo cuidados médicos.

"Saben que el club lo dirige mi padre, quien por una cuestión de salud no va a poder estar. Está bien, solamente tiene que hacer reposo. Le da bronca no poder participar, pero está bien de salud".

Sobre el enorme presente de Independiente Rivadavia, tanto futbolístico como institucional, Agustín aseguró que vivirlo junto a su padre es de las cosas más emotivas que le pasaron en la vida.

"Estoy muy contento de haber estado en este club formándonos desde hace casi más de 15 años. Haber pasado todas las vicisitudes... desde el Argentino al Nacional. El ascenso, la Copa Argentina y ahora estar jugando la Libertadores... poder vivirlo junto a mi padre es una de las cosas más importantes y emotivas que va a pasar en la vida".

Embed - Agustín Vila: "Mi abuelo era leproso y el domingo lo mirará desde el cielo junto a su estrella"

La aclaración de Agustín Vila sobre su abuelo

Sobre el final de su respuesta Agustín Vila fue contundente al hablar sobre Alfredo Luis Vila, su abuelo. El directivo de Independiente Rivadavia enfrentó el histórico rumor que vinculaba a su familia con Gimnasia y dejó claro que se trata de una confusión de nombres (homonimia).

"Se decía que mi abuelo era parte de Gimnasia... la verdad que la familia ha estado muy unida a Gimnasia pero es un tema de homonimia nada más. Hay otra familia, la del querido Luis Vila. Que formó parte de Gimnasia durante mucho tiempo y con quienes somos muy amigos", comenzó.

Con la voz entrecortada y con evidentes signos de emoción por recordar a su abuelo, Agustín Vila cerró con un contundente mensaje a los hinchas de la Lepra: "Mi abuelo, para los hinchas de Independiente, siempre fue de Independiente. Lleva orgulloso una tribuna en su espalda y si Dios quiere el domingo nos estará mirando desde el cielo junto a su estrella".