Franco Colapinto tras la clasificación para el GP de Barcelona: "Es muy malo el balance"

El enojo de Colapinto por el rendimiento del Alpine

Franco Colapinto habló del rendimiento de su auto con el correr de las prácticas libres y terminó por explotar contra su rendimiento luego de la clasificación, donde terminó decimotercero al decir: "Traté de extraer todo lo que podía del auto, pero no hace lo que quiero, voy haciendo drift en toda la pista".

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Tras la Qualy, el argentino manifestó su descontento con el monoplaza: "Cambiamos todo antes de clasificar y no encontramos un buen balance en la Q2".



"Es un finde muy dificil. Vamos lentos. No… pic.twitter.com/wwQ5G3TvmX — doble amarilla (@okdobleamarilla) June 13, 2026

"Vamos lento, es muy malo el balance, no le encontramos la vuelta este fin de semana. Nada funciona y es bastante frustrante. Casi termino contra la pared tres veces". El argentino también declaró que intentó "ir al límite" pero "el auto hace lo que quiere".

Sin embargo, en un tramo de la nota se mostró optimista con lo que podría ser su papel en el Gran Premio de Barcelona, ya que "largando 13° hay oportunidades y no estamos tan lejos de los puntos, vamos a intentar hacer una buena carrera". "

7Hay que trabajar, traer mejoras, poner el auto en una ventana mejor y ojalá que seamos más competitivos", cerró.

Lo que viene en el GP de Barcelona de Fórmula 1:

Domingo 14 de junio:

Carrera a las 10 (hora de Argentina)

La carrera se podrá ver por Disney+ y por Fox Sports