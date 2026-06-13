Franco Colapinto tras la clasificación para el GP de Barcelona: "Es muy malo el balance"

El piloto argentino Franco Colapinto se quedó con bronca tras clasificar en el puesto 13 para el GP de Barcelona de Fórmula 1, que se correrá este domingo.
El piloto argentino Franco Colapinto no quedó conforme tras clasificar en el puesto 13 para el GP de Barcelona de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto se quedó con bronca tras clasificar en el puesto 13 para el GP de Barcelona de Fórmula 1, que se correrá este domingo.
Colapinto fue muy crítico con el rendimiento de su auto a lo largo del fin de semana, donde no pudo repetir resultados como los de Miami o Canadá.
Trascendió que el Gran Premio de Barcelona no está al nivel de lo que se esperaba desde Alpine y sus pilotos. La temperatura de la ciudad catalana y el calor que en el asfalto de la pista llega hasta los 51° C, afectó aún más el rendimiento de la escudería francesa con la degradación de neumáticos, sumado al desbalance en general que tiene el A-526 en estas jornadas.
Franco Colapinto habló del rendimiento de su auto con el correr de las prácticas libres y terminó por explotar contra su rendimiento luego de la clasificación, donde terminó decimotercero al decir: "Traté de extraer todo lo que podía del auto, pero no hace lo que quiero, voy haciendo drift en toda la pista".
"Vamos lento, es muy malo el balance, no le encontramos la vuelta este fin de semana. Nada funciona y es bastante frustrante. Casi termino contra la pared tres veces". El argentino también declaró que intentó "ir al límite" pero "el auto hace lo que quiere".
Sin embargo, en un tramo de la nota se mostró optimista con lo que podría ser su papel en el Gran Premio de Barcelona, ya que "largando 13° hay oportunidades y no estamos tan lejos de los puntos, vamos a intentar hacer una buena carrera". "
7Hay que trabajar, traer mejoras, poner el auto en una ventana mejor y ojalá que seamos más competitivos", cerró.
Domingo 14 de junio:
La carrera se podrá ver por Disney+ y por Fox Sports