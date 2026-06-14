La bonita casa china que revoluciona el mercado: tiene 3 dormitorios y cuesta menos de 7.500 dólares

También sobresalen por sus costos más beneficiosos, ya que reducen la necesidad de mano de obra en el lugar y optimizan el uso de materiales. A esto se suma la posibilidad de personalizar diseños o incorporar módulos adicionales en el futuro.

casa prefabricada china Un ejemplo de casa prefabricada china. Van ganando terreno en Argentina. Foto: archivo

Pero no todo termina ahí, porque otro aspecto destacado es la eficiencia. Muchas casas prefabricadas incorporan sistemas de aislamiento que ayudan a reducir el consumo energético y, en algunos casos, permiten integrar tecnologías sustentables como paneles solares o sistemas de captación de agua.

Por otra parte, y no es un detalle menor, la calidad constructiva también aparece entre las ventajas señaladas por los fabricantes, ya que los procesos industriales permiten mantener estándares uniformes durante toda la elaboración.

casas chinas prefabricadas Una de las casas chinas que llegaron a Mendoza. Foto: archivo

En definitiva, por su flexibilidad, menor impacto ambiental y costos más accesibles, las casas prefabricadas comienzan a consolidarse como una opción cada vez más considerada por quienes buscan una alternativa en el sueño de concretar el sueño de la casa propia. Por qué no.