Se fue a vivir a una selva sin electricidad ni vecinos y demostró en 120 días que vivir bien no requiere mucho

Free Footsteps.

Se fue a una selva sin electricidad ni vecinos y levantó su propia casa frente a un lago en solo 120 días

Yen decidió trasladar esa idea a un terreno real: una zona junto a un lago en plena selva tropical, lejos del ajetreo de la ciudad, lejos del suministro eléctrico y lejos de cualquier comodidad estructural.

Lo interesante en realidad no solo es que haya construido una casa en tiempo récord, sino también que la mujer haya tenido en cuenta la arquitectura como adaptación y no como diseño.

Su casa tuvo en cuenta que en estos entornos tropicales, el error de construcción viene de la mano con el deterioro estructural; entonces, la idea de levantar la estructura permitió evitar que tocara constantemente con el suelo húmedo, reducir el riesgo de infiltraciones y facilitar la circulación de aire bajo la casa para que además no colapsara tras una temporada de lluvias intensas.

Free Footsteps dandose una ducha en la selva.

Además, el techo de su nuevo hogar tenía una pendiente pronunciada que reducía la presión del agua de lluvia, protegía los muros y, a su vez, ayudaba a mantener la temperatura interior estable.

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo es lo que su "proyecto de vida" revela cuando se lo mira con otros ojos.

Su experimento demostró cuánto necesitamos realmente para vivir

La idea de construcción de Yen podría resumirse a "vivir sin nada", pero en realidad nos brinda a las personas algo relevante: la infraestructura no es imprescindible para construir un refugio funcional. Lo imprescindible es el conocimiento técnico básico y la capacidad de comprender el entorno.

Asimismo, el desafío de vivir sin red eléctrica hace que la gestión energética se vuelva manual. Sin acceso inmediato a materiales, nos hace entender que cada error cuesta tiempo extra. Sin asistencia cercana, cada decisión tiene que ser correcta, demostrando cuánto de nuestra dependencia es necesidad real y cuánto es hábito.