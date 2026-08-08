El rol de Jorge Messi fue clave en la carrera de Lionel Messi. El consejero superó el vínculo estrictamente familiar para convertirse en su representante estratégico. Trabajaba como supervisor en una fábrica siderúrgica antes del éxito deportivo del delantero.
Qué dijo Jorge Messi en su última entrevista, que dio este mismo año
anJorge Messi brindó una entrevista en Rosario para dialogar sobre los proyectos del clan familiar vinculados al deporte local
Su influencia resultó determinante desde los inicios del niño en el fútbol infantil del club Newell’s.
El padre del astro impulsó la mudanza a España cuando el jugador tenía 13 años para lograr su incorporación a las categorías juveniles del Barcelona. El equipo catalán asumió el costo económico de un tratamiento médico con inyecciones diarias.
El adolescente padecía un déficit de la hormona del crecimiento, un diagnóstico que no implicaba riesgo de muerte pero afectaba su desarrollo físico. Gracias al procedimiento clínico, alcanzó una estatura final de 1,70 metros.
La última entrevista
En 2007, el círculo íntimo fundó la organización benéfica "Fundación Leo Messi". La entidad comunitaria busca garantizar la igualdad de oportunidades para niños o adolescentes con vulnerabilidad social. Los pilares principales de acción abarcan la salud, la educación, así como el deporte. Rodrigo Messi preside el organismo actualmente.
El presente competitivo del club rosarinoMatías Messi lidera el club Leones FC en la actualidad. La Asociación de Fútbol Argentino autorizó recientemente a la institución para competir en la Primera C. La última entrevista pública del representante ocurrió el 28 de marzo tras un partido de dicho plantel contra Central Córdoba en la ciudad de Rosario.
El referente habló con el diario La Capital para expresar sus reflexiones sobre el debut del equipo. "Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo», afirmó sobre el evento. Luego concluyó sobre el tema: «Leones intenta posicionarse, esperemos que le vaya bien. Es un logro esto".
En pocas palabras
- Jorge Messi: brindó una entrevista en Rosario sobre proyectos familiares vinculados al deporte local.
- Trayectoria: su rol fue clave en la carrera de Lionel Messi, gestionando su mudanza a España y tratamiento médico.
- Última entrevista: fue el 28 de marzo en Rosario, hablando sobre el debut del equipo Leones FC.