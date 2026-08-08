Qué dijo Jorge Messi en su última entrevista, que dio este mismo año

Lionel Messi ya había mostrado su dolor por la salud de su padre durante el mundial.

El adolescente padecía un déficit de la hormona del crecimiento, un diagnóstico que no implicaba riesgo de muerte pero afectaba su desarrollo físico. Gracias al procedimiento clínico, alcanzó una estatura final de 1,70 metros.

La última entrevista

En 2007, el círculo íntimo fundó la organización benéfica "Fundación Leo Messi". La entidad comunitaria busca garantizar la igualdad de oportunidades para niños o adolescentes con vulnerabilidad social. Los pilares principales de acción abarcan la salud, la educación, así como el deporte. Rodrigo Messi preside el organismo actualmente.

Jorge Messi falleció esta madrugada, según indicaron desde la clínica en la que estaba internado.

El presente competitivo del club rosarinoMatías Messi lidera el club Leones FC en la actualidad. La Asociación de Fútbol Argentino autorizó recientemente a la institución para competir en la Primera C. La última entrevista pública del representante ocurrió el 28 de marzo tras un partido de dicho plantel contra Central Córdoba en la ciudad de Rosario.

El referente habló con el diario La Capital para expresar sus reflexiones sobre el debut del equipo. "Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo», afirmó sobre el evento. Luego concluyó sobre el tema: «Leones intenta posicionarse, esperemos que le vaya bien. Es un logro esto".