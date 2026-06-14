Cómo hacer pomada casera para lustrar zapatos, usando solo dos ingredientes

Paso a paso: cómo hacer pomada de zapatos casera

Para este truco o procedimiento casero, vas a necesitar dos ingredientes fáciles de conseguir en dietéticas, supermercados y perfumerías. Teniendo en cuenta que una pomada de zapatos tiene la función de iluminar e hidratar, tenemos que pensar en ingredientes que cumplan esta función.

El primer ingrediente para este truco es la cera de abejas. Se puede comprar en tiendas de insumos cosméticos o en tiendas de alimentación natural porque es la que se utiliza para la depilación, para elaborar bálsamos o velas.

El segundo ingrediente para este procedimiento de limpieza es el aceite de oliva, que lo puedes comprar en muchos lugares o quizás ya lo tienes en casa. Ambos ingredientes cuidan el cuero de los zapatos sin necesidad de usar químicos agresivos.

Embed - Cómo hacer una cera casera para piel zapatos y cuero. IMPERMEABILIZA TU CALZADO NO tóxicos 2 INGREDI

Para empezar con el truco, prepara los ingredientes. Vas a necesitar 20 gramos de cera de abeja, 90 gramos de aceite de oliva o almendras y, opcional, se le pude poner una cucharadita de oxido negro o marron en polvo para zapatos de color. Funde la cera en un recipiente a baño María. Una vez que se derrita por completo la cera, añade el aceite y remueve hasta integrar. Agrega el pigmento. Retira los ingredientes del fuego, con cuidado, y deja que se enfríen un poco. Colócalos, todavía líquidos, en un pequeño frasco de vidrio de boca ancha o en una lata de crema que ya no uses. Con un paño, ya está lista para lustrar zapatos una vez que se enfríe completamente.

Cómo lustrar zapatos sin dañarlos

Siempre que vayas a lustrar zapatos, lo primero y principal es elegir bien el cepillo. Tiene que ser un cepillo de cerdas suaves que no dañe el material.

pomada de zapatos Con una cucharadita pequeña de pomada se pueden lustrar ambos zapatos.

Coloca la pomada casera o el betún para zapatos del color indicado y utiliza una gamuza suave para lustrar, luego de esparcir el producto con el cepillo.

La cera se deja actuar unos 5 minutos antes de lustrar. Siempre hay que dejar que se seque bien el producto, en un espacio ventilado.