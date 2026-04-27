Paulo Dybala respondió a los rumores de su posible llegada a Boca

Paulo Dybala habló e ilusionó a los hinchas de Boca. El delantero de la Roma de Italia se refirió a los rumores sobre una posible llegada al Xeneize.
El delantero de la Roma de Italia Paulo Dybala habló sobre los rumores sobre una posible llegada a Boca
Paulo Dybala habló e ilusionó a los hinchas de Boca. El delantero de la Roma de Italia se refirió a los rumores sobre una posible llegada al Xeneize.
Es probable que Paulo Dybala se convierta en refuerzo del Xeneize a partir del próximo semestre. El delantero argentino reconoció que está al tanto de lo que se dice y dio una respuesta concreta sobre la chance de volver al fútbol argentino.
Al hablar de la Abiceleste, dijo: "No va a ser fácil volver a estar en la Selección. Tengo que encontrar mi ritmo, poder tener una continuidad en mi club para que eso pueda pasar".
"Mi objetivo es jugar el Mundial, pero primero tengo que estar bien en mi club", admitió.
"Obviamente me llegan los rumores. Estaría bueno.. Hoy estoy defendiendo la camiseta de Roma, pero nunca se sabe. Veremos", dijo el ex jugador de Instituto de Córdoba de 32 años.
Dybala, que es amigo del volante de Boca Leandro Paredes (jugaron juntos en la Roma y en la Selección argentina), podría llegar al elenco auriazul de la mano del capitán.
"Me llegan mensajes de Lea (Paredes) y de Cami (Galante), su mujer, porque tiene relación con Oriana. Siempre hablamos con ellos desde el día que se fue de la Roma. Para nosotros fue muy triste, porque la relación que tenemos con su familia es muy buena", dijo el atacante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.
Además Dybala dio a conocer el mensaje que le llegó en el grupo de WhatsApp que tienen en común con Paredes al decir: "Hace dos días salió una publicación mía con la camiseta de Boca, y ellos la mandaban a nuestro grupo preguntando si era IA, ja. Nos c... de risa".