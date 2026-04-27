Paulo Dybala respondió a los rumores de su posible llegada a Boca

Al hablar de la Abiceleste, dijo: "No va a ser fácil volver a estar en la Selección. Tengo que encontrar mi ritmo, poder tener una continuidad en mi club para que eso pueda pasar".

"Mi objetivo es jugar el Mundial, pero primero tengo que estar bien en mi club", admitió.

Embed ️PAULO DYBALA s/su posible vuelta a #Boca, con @polloalvarezok:pic.twitter.com/ytq9ndWXQ6

"Me llegan los rumores. Hoy defiendo los colores de la Roma, pero en el futuro, NUNCA SE SABE.



El día que se fue (#Paredes) para nosotros fue triste, nos juntamos menos, casi nada, y ellos… — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 27, 2026

Qué dijo Paulo Dybala sobre los rumores de su probable llegada a Boca

"Obviamente me llegan los rumores. Estaría bueno.. Hoy estoy defendiendo la camiseta de Roma, pero nunca se sabe. Veremos", dijo el ex jugador de Instituto de Córdoba de 32 años.

Dybala, que es amigo del volante de Boca Leandro Paredes (jugaron juntos en la Roma y en la Selección argentina), podría llegar al elenco auriazul de la mano del capitán.

dybala.jpg Dybala considera complicada su vuelta a la Selección argentina.

"Me llegan mensajes de Lea (Paredes) y de Cami (Galante), su mujer, porque tiene relación con Oriana. Siempre hablamos con ellos desde el día que se fue de la Roma. Para nosotros fue muy triste, porque la relación que tenemos con su familia es muy buena", dijo el atacante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.

Además Dybala dio a conocer el mensaje que le llegó en el grupo de WhatsApp que tienen en común con Paredes al decir: "Hace dos días salió una publicación mía con la camiseta de Boca, y ellos la mandaban a nuestro grupo preguntando si era IA, ja. Nos c... de risa".